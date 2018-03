Die sehr umfangreiche Ausstattung von Symbian macht die Bedienung nicht unbedingt einfacher, schafft aber beispielsweise die Möglichkeit, pro Kontakt rund 50 Nummern, Adressen und sonstige Informationen zu speichern. Ob man diese Fülle braucht, sei dahingestellt - sinnvoll ist sicher die Möglichkeit, über die Gruppenfunktion beispielsweise den Kollegen einen gemeinsamen Klingelton zuweisen zu können. Die Sortierung wahlweise nach Vor- und Nachname ist selbstverständlich, dass Symbian-Smartphones auch mit deutlich über 1000 Kontakten zurechtkommen, nichts Besonderes - letzteres bereitet auch der Konkurrenz kein Kopfzerbrechen.

Der Kalender bietet ebenfalls viele Optionen - etwa die Möglichkeit, den Wochenbeginn auf einen beliebigen Tag zu legen, mehrtägige Termine zu erfassen sowie ein Intervall für die Terminerinnerung einzurichten. Die Aufgabenverwaltung ist in den Kalender integriert. Eine Notizfunktion findet sich eigenständig im Menü; mit der Funktion "Aktive Notizen" lassen sich auch Bilder, Videos oder Lesezeichen in einen Merkzettel einfügen.

Alle Elemente kann man per E-Mail, als Nachricht oder via Bluetooth verschicken. Praktisch: Beim Wechsel zu einem neueren Symbian-Modell lassen sich die PIM-Daten komplett vom alten Modell per Bluetooth übertragen. Zudem können die Daten im Gerätespeicher auf einer Speicherkarte gesichert werden.

Die Bedienung ist durch die vielen Möglichkeiten deutlich komplexer als beim iPhone oder einem Android-Smartphone. Für einen schnellen Zugriff lassen sich auf dem Startbildschirm anstehende Termine und die wichtigsten Kontakte einblenden.

Die Synchronisation mit Outlook übernimmt bei älteren Modellen die PC Suite, bei den neuen geht die Ovi Suite ans Werk. Außerdem hat Nokia ein Herz für Apple-Nutzer und zeigt, wie sich über iSync auch Symbian-Smartphones mit Mac OS verstehen.

Zum Abgleich der Daten mit einer serverbasierten Datenbank unterstützt Symbian SyncML. Ist noch keine Möglichkeit zur Anbindung an einen Exchange-Server vorhanden, findet sich im Ovi Store passende Zusatzsoftware.

Unterm Strich gehört Symbian mit Windows Mobile zu den mächtigsten Plattformen, was die PIM-Verwaltung betrifft, ist insgesamt jedoch ein bisschen flexibler.

