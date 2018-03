© connect Überblick: Die 3 Smartphone-Betriebssysteme im Vergleich.

Dass bei Apple alles aus einer Hand kommt, ist Fluch und Segen zugleich. Am Ende des Tages aber bietet iOS das aus unserer Sicht stimmigste Gesamtpaket. Viele Freiheiten gibt's hier zwar nicht, dafür spielen Anwendungen, Dienste und Hardware optimal zusammen. Die Menüs sind gut zugänglich, die Oberfläche ist einfach zu bedienen, das App-Angebot ist noch immer unerreicht und die Sicherheitsvorkehrungen sind dank regelmäßiger Updates und überprüftem Store weitreichend. Google verfällt ins andere Extrem, öffnet seine Plattform für jedermann und erlaubt gravierende Veränderungen seines OS. Dadurch ist Android äußerst flexibel, sowohl für Hersteller als auch für Nutzer. Das bringt viele Vorteile, aber auch Nachteile: Unregelmäßige Updates sind ein Sicherheitsrisiko, ebenso der unzureichend kontrollierte App-Store. Microsoft haut fast in die gleiche Kerbe wie Apple und macht die Schotten nach außen dicht. Windows Phone bewegt sich ausschließlich im Microsoft-Universum, was mehr Sicherheit bedeutet. Sehr gut gelungen sind die Verbindungsknoten, die im Vergleich zu iOS und Android echten Mehrwert bieten. Die Oberfläche wirkt modern, ist aber an manchen Stellen zu unübersichtlich und verspielt. Auch mit dem App-Angebot der Konkurrenz kann Microsoft momentan nicht mithalten.

So haben wir gewertet

FunktionsumfangJe mehr Funktionen im Betriebssystem integriert sind, desto mehr Komfort bietet es im Alltag. Wichtig sind dabei vor allem Systemfeatures wie E-Mail-Push-Dienst, Exchange-Active-Sync, Multitasking, Sprachsteuerung oder die Möglichkeit, das Smartphone als Massenspeicher an den Computer anzuschließen. Nicht minder wichtig sind aber auch Zusatzfunktionen, etwa die Integration sozialer Netzwerke und Cloud-dienste, eine Nachrichtenzentrale für verpasste Anrufe und Nachrichten, aber auch die Unterstützung von Karten-Slots, um den internen Speicher zu erweitern. Sehr wichtig sind mittlerweile auch Größe, Qualität, Angebot und Komfort der integrierten App-Stores.

SicherheitsfeaturesWer sein Smartphone verliert, verliert sensible Daten. Deshalb ist es wichtig, das Gerät aus der Ferne orten und sperren oder im Idealfall löschen zu können, bevor Unbefugte sich daran zu schaffen machen. Ein erster Schritt zum Datenschutz ist bereits eine Geräteverschlüsselung per Codesperre oder Gesichts-erkennung. Die Gefahr lauert aber auch im Inneren: Wer munter Apps installiert und ihnen jeglichen Zugriff auf das System erlaubt, kann schnell Opfer von Malware oder Phising werden. Apple und Microsoft kontrollieren zwar ihre Stores, blind vertrauen sollte man aber keiner Anwendung. Android-Smartphones erlauben sogar die Installation von Apps, die nicht im Android Market gelistet sind. Solche Programme sollte man nur aufspielen, wenn die Quelle vertrauenswürdig ist.

HandhabungIn dieser Kategorie bewerten wir, wie gut das Betriebssystem mit den Alltagsaufgaben Websurfen, Mailen, Netzwerken und der Organisierung von Kalender, Kontakten und Notizen umgeht. Naturgemäß bekommt diese Bewertung einen leicht subjektiven Touch. Unsere Anforderungen für eine möglichst gute Handhabung: Gibt es einen gemeinsamen Posteingang? Wie gut lassen sich Bilder an Nachrichten anhängen? Wie einfach kann ich die Empfängerliste erweitern? Ist die Menüführung intuitiv? Und vor allem: Wie klappt das Zusammenspiel der einzelnen Funktionen und Dienste? Ist das Gesamtkonzept stimmig?

