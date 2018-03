IPTV-Angebot T-Entertain

T-Home: TV goes Internet

von Redaktion connect , Joachim Bley

Let me entertain you: Mit dem Start des Internetfernsehens vor zwei Jahren hat sich die Telekom zum multimedialen Alleinunterhalter weiterentwickelt. Inzwischen nutzen rund 250 000 Kunden die komfortablen Triple-Play-Pakete, die Internet, Telefonie und Digitalfernsehen in einem schnellen DSL-Anschluss mit mindestens 16 Mbit/s (DSL 16 plus) oder den noch flotteren VDSL-Zugängen bündeln.