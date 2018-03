Handyeinsatz im Ausland

Doch es geht billiger: In aktuellen Tarifen ist die Option "Smart Traveller" voreingestellt, sie lässt sich aber auch nachträglich buchen. Damit können Urlauber die Inklusivminuten ihrer Relax-, Combi-Relax-, und Complete-Minutenpakete auch in der EU und der Schweiz nutzen; pro Anruf fällt eine Gebühr von 75 Cent an. Sprachflat- sowie Prepaid-Kunden zahlen 29 Cent die Minute plus 75 Cent Gebühr. Für ankommende Anrufe im EU-Ausland und in der Schweiz wird bis zu 60 Minuten pro Gespräch nur die Verbindungsgebühr von 75 Cent berechnet; ab der 61. Minute fallen 19 Cent pro Minute an.

Vieltelefonierer profitieren mit dem Smart-Traveller-Tarif allemal, doch bei Datennutzern sieht's anders aus: Sie zahlen in der EU für 1 Megabyte im Smart-Traveller-Tarif 3,48 Euro, während der gleiche Spaß im Tarif "T-Mobile Weltweit" nur 1,95 Euro kostet - wer eher mal surft, sollte diese Option wählen.

Für Vielsurfer und iPhone-Fans, die im Urlaub mal so richtig auf die Internet-Pauke hauen wollen, gibt es ebenfalls ein Angebot: Für 14,95 Euro kann man mit dem "Web'n'walk Roaming DayPass" an einem Tag 50 MB verprassen.

Die Kostenbremse zieht T-Mobile mit dem Service "Nutzungskontrolle Data Roaming": Der Kunde bekommt im EU-Ausland bei 47,60 und 59,50 Euro Rechnungsbetrag je eine Hinweis-SMS. Ist die von der EU verordnete Obergrenze von 59,50 Euro erreicht, wird die Nutzung gesperrt. Wer mehr surfen will, kann sich über die im Ausland kostenpflichtige Kurzwahl 2202 freischalten lassen.

