Firmenporträt T-Mobile

T-Mobile ist Marktführer in Deutschland und einer der größten Mobilfunker der Welt. Lesen Sie, wie die Bonner diesen Aufstieg geschafft haben und wie sie ihren Platz an der Spitze halten wollen.

Als Telekom-Tochter hat es T-Mobile derzeit nicht leicht: Die Mutter trudelt von einem Skandal in den nächsten, was natürlich auch an der Reputation der Tochter kratzt.

Und das zu Recht, denn in puncto Sicherheit haben die Bonner so richtig geschlampt. Eklatante Sicherheitslücken in Sachen Datenschutz wurden bekannt, auch, dass vor zwei Jahren 17 Millionen Kundendaten gestohlen wurden.

Inzwischen hat der Konzern reagiert und harte Maßnahmen ergriffen. Doch abseits des Sicherheits-Gaus kann sich die Bilanz der Rheinländer sehen lassen: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn beschäftigt rund 5460 Mitarbeiter und konnte in dem hart umkämpften Mobilfunkmarkt seine führende Position weiter ausbauen.

Über 38 Millionen Kunden

So gewann T-Mobile im 1. Quartal 2008 über eine Million Neukunden hinzu und ist mit über 38 Millionen Kunden nach wie vor der größte deutsche Mobilfunknetzbetreiber. Angesichts der stetig fallenden Preise haben die Bonner zwar wie fast die gesamte Branche mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen.

Doch noch jammern die Controller auf hohem Niveau: Im ersten Halbjahr 2008 erwirtschaftete der D-Netz-Betreiber immer noch beachtliche 3,84 Milliarden Euro. Lesen Sie auf den folgenden Sites den Aufstieg des Providers - und wie er sich da oben halten will. Unsere Bildergalerie dokumentiert zudem visuell die Meilensteine der Mobilfunk-Tochter der Telekom.

