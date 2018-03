T-Mobile: die Ergebnisse

Rund ein Drittel von Österreichs Mobilfunkkunden finden sich bei T-Mobile. Ist die Nummer zwei eine gute Wahl?

Telefonieren

Bei der Anzahl der erfolgreich durchgeführten Telefongespräche in der Stadt bricht T-Mobile trotz verschärfter Messbedingungen gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig ein. Qualitativ sind aber deutlich mehr zumindest leicht gestörte Gespräche zu bemängeln: 9,1 Prozent der Audioverbindungen hatten immerhin leichte Defizite. Auf dem Land kamen noch 2 Prozent mehr dazu, die Anzahl nicht erfolgreich durchgeführter Gespräche stieg sogar auf knapp 7 Prozent. Damit kann sich T-Mobile in Sachen Telefonie zwar knapp vor Orange behaupten, gegenüber A1 Telekom Austria und Hutchison 3G liegen die Magentafarbenen aber spürbar zurück.

Datenübertragung

Doch die größten Unterschiede in modernen Mobilfunknetzen treten regelmäßig bei der Datenübertragung auf. Hier rangiert T-Mobile in fast allen Disziplinen vor Hutchison 3G, doch mit Orange liefert sich der Netzbetreiber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim Internet-Seitenaufruf und beim E-Mail-Download liegt Orange dank jeweils etwa 2 Prozent geringerer Fehlerraten vorne, bei weitgehend ähnlichen Ladezeiten.

Beim Upload von E-Mails kann sich T-Mobile dann deutlich absetzen: Das Testmail-Programm war durchschnittlich gesehen in weniger als der Hälfte der Zeit hochgeladen als bei Orange. Die Tendenz bestätigt sich beim Datei-Download und -Upload: Während für die heruntergeladenen Daten die gemessenen Zeiten und Erfolgsraten sehr eng beieinander liegen, hat T-Mobile beim Upload klar die Nase vorn. Das spricht für einen weiter vorangeschrittenen HSUPA-Ausbau. Das muss in Anbetracht der Tatsache gesehen werden, dass Highspeed-Verbindungen jenseits der 1 Mbit/s gegenüber Orange mit rund 76 Prozent in Städten und 30 Prozent außerhalb vergleichsweise selten geboten werden. Wo Highspeed realisiert ist, sind die Geschwindigkeiten aber auf Augenhöhe mit Orange.

Fazit

In der Telefonie landet T-Mobile knapp vor Orange, aber Hutchison 3G und A1 liegen deutlich vorn. Bei den Daten ist die Versorgung oft sehr gut, doch der Highspeed-Ausbau könnte besser sein.

connect-Urteil: gut (388 Punkte)

