Tablet-Highlights im Überblick: Von Galaxy Tab 10.1 bis Blackberry PlayBook

Samsung hat sein Galaxy Tab 10.1 als erstes vorgestellt, gleich am Sonntag abend, noch vor dem offiziellen Start des Mobile World Congress in Barcelona. Dass die Koreaner nicht die einzigen mit einem neuen Tablet sein würden, war spätestens seit der Tablet-Flut auf der CES in Las Vegas anfang des Jahres jedem klar.

Schon am Montag hat LG nachgelegt, das LG V900 Optimus Pad arbeitet mit der speziell für Tablets angepassten Android-Version 3.0 aka Honeycom. Anders das HTC-Tablet, der Elektronik-Spezialist schickt sein HTC Flyer mit Android 2.4 ins Rennen, eigentlich ein Betriebssystem für Smartphones. Allerdings hat HTC seine hauseigene HTC-Sense-Oberfläche drübergestülpt und diese wohl umgebaut und für die Tablet-Bedienung erschwinglich gemacht - wir sind gespannt.

Über die richtige Größe der Tablets lässt streiten, neben 10 und 7 Zoll großen Modellen gibt es auch einen Ausreißer mit 4,1 Zoll, das Viewsonic ViewPad 4 .

Viele Tablet-PCs haben ein integriertes Funkmodul und können auch fern von WLAN ins Internet gehen, aber bei weitem nicht alle. Manche Modelle sind sogar für den kommenden Mobilfunk-Standard LTE gerüstet, so wie beispielsweise das Blackberry PlayBook .

Über das, was der Trendsetter dieser wiederbelebten Branche derzeit so treibt, kann nur spekuliert werden. Apple bleibt sich auch in diesem Jahr treu und ist auf dem Mobile World Congress in Barcelona nicht vertreten.

In der nachfolgenden Bilderstrecke finden Sie alle bisherigen Tablet-Highlights aus Barcelona im Überblick.

