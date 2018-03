Gut für den Verbraucher: Die Gesprächspreise sind in den letzten zwei Jahren tief in den Keller gerutscht.

So können Handynutzer heute schon für unter zehn Cent die Minute in alle deutschen Netze anrufen. Geht's weiter abwärts? Laut den Anbietern ist die Schmerzgrenze erst einmal erreicht. Obwohl die Bundesnetzagentur die Terminierungsentgelte für die Durchleitung von Gesprächen in Mobilnetze moderat gesenkt hat, rechnet keiner der Netzbetreiber mit einem weiteren Preisrutsch auf breiter Ebene. "Doch Preis allein ist langfristig kein entscheidendes Differenzierungsmerkmal mehr", weiß E-Plus-Chef Thorsten Dirks und sieht die Bedeutung starker Marken steigen. Dass er mit seiner Vielmarkenstrategie nicht falsch liegt, zeigt sich daran, dass 2007 außer E-Plus kein Netzbetreiber Umsatzwachstum vorweisen konnte. So setzen die Düsseldorfer weiterhin auf den bewährten Tarifmix: einerseits Flatrates, andererseits Tarife mit minutengenauer Abrechnung. O2 hat im letzten Jahr den Rotstift angesetzt und will sich auch künftig vor allem mit günstigen und transparenten Tarifen behaupten. Die D-Netzbetreiber wollen verschiedene Kundensegmente bedienen und bieten weiterhin neben Sprachflats auch Minutenpakete, die mobile Internetnutzung und Messaging bereits enthalten. Worüber sich alle Netzbetreiber einig sind: Das mobile Internet sowie mobile E-Mail steht vor dem Durchbruch. Philipp Humm, Deutschland-Chef von T-Mobile, sieht auch in den Web-2.0-Anwendungen wie Google, Ebay oder Youtube einen weiteren Trend fürs Handy. Friedrich Joussen, Deutschlandchef von Vodafone, sieht im Handy "die Innovationsgeschichte schlechthin. Eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte kann das mobile Bezahlen werden: Kreditkartenfunktionen auf dem Handy." Auch sieht er global einen Riesenfortschritt dank Handy: "Plötzlich haben in Afrika, Indien und China Millionen von Menschen die Möglichkeit, miteinander zu telefonieren, Zugang zum Internet zu bekommen und Geschäfte abzuwickeln."

