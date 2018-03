Tastaturen und Business-Apps fürs iPad

Auf das Werkzeug kommt es an: Mit Stift, Tastatur und den richtigen Apps kann Arbeiten mit dem iPad richtig Spaß machen.

© Kensington Kensington KeyFolio Expert

Dokumente lesen, interessante Stellen markieren und mit Anmerkungen versehen, dafür ist das iPad auf jeden Fall geeignet. Ebenso gut lassen sich unterwegs aber auch Ideen festhalten, Texte verfassen, Tabellen verändern und Details zeichnen.

Praxis: Die besten Apps für Tablets

Wirklich bequem klappt das Arbeiten mit dem iPad aber nur mit Eingabehilfen wie einem Eingabestift, der natürliche Schreib- und Malbewegungen auf dem iPad ermöglicht. Oder mit einer Bluetooth-Tastatur für flotte Texteingaben.

Das sollte eine iPad-Tastatur können

Die Tastatur sollte leicht und portabel sein und sich auf die iPad-spezifischen Bedienfunktionen verstehen. Hierzu gehört ein Pendant zum Home-Button, mit dem sich wie beim Original bei zweifachem Druck die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen öffnen lässt.

Anzeige

Auch eine Bildschirm-Entsperrtaste, Tasten zum Kopieren und Einfügen von Text sowie zum Ein- und Ausblenden der virtuellen Tastatur und zum Aufruf der Suchfunktion sind nötig. Mit einer Tastatur lässt sich die Suche für den schnellen Programmstart nutzen: Die App erscheint in der Trefferliste, sobald ihr Name in die Suche eingegeben wird.

Kaufberatung: Tablets bis 250 Euro

Leider reagieren die Pfeiltasten hier nicht, sie unterstützen die Auswahl in der Listenansicht nicht. So hilft hier nur wieder der Touch mit dem Finger auf dem Screen.

Vom Mindmapping bis zur Zeiterfassung: Die passenden Business-Apps

Mit guter Hardware ist es nicht getan, wer mit dem iPad ernsthaft arbeiten will, braucht obendrein die passenden Apps, die leicht und intuitiv bedienbar sein müssen. Und die im Idealfall eine Schnittstelle zu den Anwendungen auf dem Desktop haben, um sich mit diesen direkt, über WLAN oder einen Cloud-Service synchronisieren zu können.

In der Galerie stellen wir Ihnen Bluetooth-Tastaturen und Apps vor, die Ihr iPad zum effektiven Arbeitswerkzeug machen.

Bildergalerie Galerie Apps und Zubehör Galerie: Tastaturen und Business-Apps fürs iPad Auf das Werkzeug kommt es an: Mit Stift, Tastatur und den richtigen Apps kann Arbeiten mit dem iPad richtig Spaß machen.

Die vorgestellten Tastaturen und Eingabestifte:

Kensington KeyFolio Expert (70 Euro)

Logitech Solar Keyboard (80 Euro)

Hama Cross Grain (100 Euro)

Logitech Keyboard Case (100 Euro)

Rapoo Blade E6300 (50 Euro)

Die vorgestellten Apps:

Office-Dokumente bearbeiten: Documents To Go (8 Euro/14 Euro für Premium-Version)

In-Design-Dokumente kontrollieren: ADOView (kostenlos)

PDF-Dateien bearbeiten: Neu.Annotate+ PDF (80 Cent)

Zeiterfassung: Finarx Timesheet (Basisversion ist kostenlos, durch In-App-Kauf lässt sich die Funktionalität erweitern)

Mindmapping: ithoughtsHD (8 Euro)

Notizbuch: UPAD (4 Euro)

Anzeige

Mehr zum Thema Pages, Numbers und Keynote für iOS iWork für iPhone und iPad Apples Office-Suite iWork gibt es auch für iPhone und iPad. Mit regelmäßigen Updates werden die Apps ständig verbessert, die Anbindung an Apples…

iPad-App Parallels Access: Den Mac per iPad steuern Mit Parallels Access kann man mit dem iPad von überall auf den Mac zugreifen und in angepasster Form auch mit ihm arbeiten. iOS-Update iOS 8.1.1 Update bringt Speicher für iPhone und iPad Das iOS 8.1.1 Update bietet Bugfixes und vergrößert den Speicherplatz bei iPhone und iPad. Der Zugewinn beträgt je nach Modell fast bis zu 2 Gigabyte.

iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe. Sicherheitslücke auf iPhone und iPad iOS-Apps angreifbar durch Software-Bug Ein Bug in der Software-Bibliothek AFNetwork für App-Enwickler macht iOS Apps angreifbar. Ganze 25.000 Programme für iPhone und iPad sollen betroffen…