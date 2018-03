Tchibo: Netbook, Notebook und Technik-Zubehör

Tchibo füllt am Dienstag, den 26. Juni 2012, die Regale mit mobillen Rechnern, Muscplayern und jeder Menge Zubehör fürs Smartphone und Tablet. connect hat sich die Higlights angeschaut und verrät, was sie taugen.

Für Apple, Android und Co.: So nennt Tchibo in dieser Woche seine Themenwelt und füllt diese mit über 30 Produkte mit Leben. Die Palette reicht von mobilen Rechnern, über Soundstationen und Musicplayern bis hin zu jeder Menge Zubehör fürs Smartphone und Tablet.

Testbericht: Externe Akkus für Smartphones

Mit dabei: Das Netbook Acer Aspire D270, das Notebook Acer Aspire V5, eine günstige Alternative zu Apples iPod Shuffle, praktische Ladelösungen für unterwegs und zu Hause und eine Vielzahl an Lautsprecher und Musikstationen für iPhone und sonstige Smartphones.

Ratgeber: Apps und Zubehör für den Urlaub

connect hat sich einige Highlights genauer angeschaut und verrät, was die Geräte taugen.

Die Produkte sind ab dem 26. Juni 2012 in allen Tchibo-Filialen, online über tchibo.de oder über den Versandhandel per Telefon unter 01805-2885 oder per Fac unter 01805-8505 erhätllich.

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Tchibo: Technik und Zubehör Tchibo bietet ab dem 26. Juni zwei mobile Rechner, einen MP3-Player und jede Menge Zubehör für Smartphones und Tablets.

