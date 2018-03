Keine Sorge, der sieht nicht, was Sie treiben, hat aber die Aufgabe, die Verbindung zwischen Client und Server herzustellen und zu verwalten. Und das hat den Vorteil, dass Firewalls, gesperrte Ports und wechselnde IP-Adressen überhaupt kein Hindernis für Teamviewer darstellen. Soll heißen: Auf beiden Parteien ist Teamviewer installiert, beide Parteien erhalten eine ID und beide Parteien nehmen von sich aus Kontakt zum Teamviewer-Server auf.

Davon bekommen Sie nichts mit. Das einzige, was Sie brauchen, ist die ID der Gegenstelle; diese erfahren Sie von Ihrem PC-Partner per Telefon oder Mail. In der Professional-Lösung bleibt die ID immer gleich, sodass die einmalige Übermittlung reicht. Gibt man die ID in das Software-Fenster auf dem eigenen Rechner ein, baut Teamviewer die Verbindung auf - natürlich verschlüsselt, mit AES 256 Bit, um genau zu sein.

Eine Internetverbindung ist aber nicht in jedem Fall notwendig, Teamviewer baut auch Verbindungen in rein lokalen Netzen auf. Weitere Besonderheit: Mit rund 2 Megabyte ist der Client recht schlank und auch über schmalbandige Internetleitungen schnell heruntergeladen.

Zudem skaliert Teamviewer die Verbindung selbstständig: Bei einer schnellen Verbindung werden mehr Farben und Details übertragen als bei einer langsamen. Toll: In der laufenden Sitzung können Supporter und Client via VoIP oder Videotelefonie miteinander kommunizieren, alles von Teamviewer verwaltet. Auch baut die Software auf Wunsch neben der Desktop-Sharing-Funktion eine richtige VPN-Verbindung zwischen zwei Seiten auf.

Weiterer Vorteil: Teamviewer gibt's für PC, Linux und Apple. Auch Cross-Plattform-Verbindungen sind möglich. Sogar eine Teamviewer iPhone-App ist zu haben - so können Sie sogar von unterwegs auf Rechner zugreifen. Richtig interessant wird das, wenn hoffentlich bald eine App für iPads rauskommt.

Teamviewer ist für Privatkunden gratis. Für Firmen kostet die günstigste Lösung 499 Euro als Lifetime-Lizenz. Damit kann man von einem Arbeitsplatz aus eine unbegrenzte Anzahl PCs betreuen.

