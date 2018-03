Technisat Internetradio 1

Das mit 250 Euro teuerste Webradio im Praxistest findet dank Digitalausgang Kontakt zur STereoanlage - So kann man webradio mit exzellentem Klang kombinieren.

Anzeige

© Archiv Technisat pflegt die Programmliste fürs Internetradio selbst. Der Kunde kann per E-Mail neue Sender vorschlagen.

Im futuristischen Look kommt Technisat mit dem InternetRadio 1 auf den Markt. Das besteht aus drei Teilen: Das eigentliche Gerät wird links und rechts von jeweils einem Lautsprecher flankiert. Besonderheit: Die Boxen sind über Magnete mit der Basis verbunden, lassen sich also leicht abnehmen. Allerdings müssen immer beide Lautsprecher abgenommen werden, sonst gerät das Radio in Schieflage; außerdem können die Boxen in Ermangelung eines langen Kabels nicht weit von der Zentrale postiert werden.

© Archiv Die Boxen lassen sich abnehmen, aber nicht weit weg aufstellen.

Bei der Inbetriebnahme fragt der Installationsassistent nach der gewünschten Menüsprache und der Zugangsart. Wollen Sie das Radio per Netzwerkkabel mit einem Router verbinden, ist alles ganz einfach: Strippe einstecken, im Installationsassistent "Automatisch (DHCP)" wählen, fertig. Sie können das Gerät aber auch via WLAN mit dem Web verbinden. Das klappt nach Ein-gabe des WLAN-Schlüssels genauso simpel und schafft Bewegungsraum: Funkversorgung vorausgesetzt, kann man so auch im Bad ein amerikanisches Uni-Radio genießen. Die weitere Bedienung ist ebenfalls kinderleicht: Im Menü können Sie zwischen Ländern und Genres wählen und Ihre Lieblingssender für den Schnellzugriff in der Favoritenliste abspeichern. Das Punktmatrixdisplay zeigt obendrein neben der WLAN-Signalstärke den Namen der Radiostation, sofern ausgestrahlt Interpret und Titel, die Hördauer sowie die Übertragungsrate an. Aber das Technisat-Radio bietet für den stolzen Preis von 250 Euro noch mehr: Per UPnP-Zugriff über den Windows Media-Player kann man seine MP3-Files, die auf dem Rechner schlummern, bequem über das Radio hören.

Mit Anschluss für Hi-Fi-Anlage

Der Klang hängt natürlich unter anderem vom eingesetzen Übertragungscodec und der gesendeten Bitrate ab. Unter optimalen Bedingungen lieferte das Technisat zwar keinen Spitzenklang, trotzdem kann man gut Radio hören. Und wem die Lautsprecher nicht ausreichen, der kann das InternetRadio 1 auch an die Stereoanlage anstöpseln; das Radiosignal wird analog und digital ausgegeben.

Anzeige

Mehr zum Thema Handy orten, SIM sperren, Daten löschen Smartphone verloren - das können Sie tun Was tun, wenn das Smartphone verloren geht? Wir verraten, wie Sie das Handy orten, die SIM sperren oder wichtige Daten fernlöschen können.

Tablets, Smartphones & Co. verschenken Die besten Technik-Geschenke zu Weihnachten So wird die Bescherung ein voller Erfolg! Unseren Bestenlisten und Vergleichstests verraten, welche Smartphones und Tablets unterm Weihnachtsbaum… Telefonieren über LTE VoLTE - Was bringt Voice over LTE? Die ersten Netzbetreiber schalten ihre 4G-Netze zum Telefonieren frei, auch einige Smartphones beherrschen den neuen Standard schon. Doch wo liegen…

Musik-Streaming Apple Music ist da - der erste Eindruck Mit Music stellt Apple nicht nur seinen eigenen Streaming-Dienst vor. Für Musikfans mit Apple-Geräten bleibt kein Stein auf dem anderen. Wir zeigen,… Apple Pay, Android Pay & Co. Mobile Payment - Bezahlen mit dem Smartphone Mobile Payment - das Bezahlen mit dem Smartphone - könnte nun tatsächlich kurz vor dem Durchbruch stehen. Nicht zuletzt dank Apple Pay und Googles…