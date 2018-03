Mikroperforierte Folie

© Archiv

Anzeige

Eine höchst elegante Lösung ist der Microsorber von Kaefer (Vertrieb: Domino Design). Der Absorptionsfaktor der mikroperforierten Folie liegt zwar bei nur 0,5, dafür ist sie durchsichtig und fällt optisch kaum ins Gewicht. Am besten spannt man den Microsorber in mehreren Bahnen (es gibt sie in 100 und 120 Zentimeter Breite) mit den mitgelieferten Spannelementen unter die Decke oder vor die Wand.

© Archiv

Für Fenster gibt es sogar Rollo-Varianten. Setzt man zwei Microsorber übereinander (Abstand 3 bis 10 cm, Zeichnung rechts), reicht ihre Absorptionsfähigkeit bis 400 Hertz hinunter; die Messungen verdeutlichen die Wirkung der Doppelfolie. Man kann sie relativ leicht selbst installieren. Der Preis für eine Bahn von 2 Meter Länge beträgt inklusive Halterung 306 Euro, die Rollos kosten 442 Euro.

© Archiv

© Archiv

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber Unsichtbare Lautsprecher purSonic baut Lautsprecher, die man als HiFi-Enthusiast nicht für möglich hält: Sie werden eingemauert und machen unsichtbar angenehme Musik.

Ratgeber Die ideale Anlage mit der Martin Logan Summit X Gegen viele Bedenken kombiniert ein Stuttgarter Händler elektrostatische Lautsprecher mit Röhren-Endstufen - und schafft damit traumhaft luftige… Reportage Die ideale Anlage mit der Cremona M Klassisches High End und moderne Musikserver passen bestens zueinander - wie Karl Heinz Schild aus dem schwäbischen Schönaich beweist.

Report - die AUDIO-Titel-CD KEF - Tradition und Innovation Nach dem glanzvollen Start in den Sixties und den glorreichen 70er Jahren blieb die englische Lautsprecherschmiede KEF auch in den 80ern auf… Report - die AUDIO-Titel-CD KEF - Modern Times Die britische Traditionsmarke KEF feiert 2011 ihren 50. Geburtstag. AUDIO lässt die Geschichte einer innovativen Company in fünf Folgen Revue…