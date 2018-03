1. Allgemeines, Geltungsbereich

1.1 Gegenstand dieser Bedingungen ist die Nutzung der Informationen, Dienste und Daten, welche WEKA Media Publishing GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar bei München und kr3m. media GmbH, Kaiserstraße 158, 76133 Karlsruheunter http://tippspiel.connect.de im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Teilnahmeschluss ist der 10.07.2016 um 20:55 Uhr.

2. Leistungsumfang

2.1 Die WEKA Media Publishing GmbH betreibt unter http://tippspiel.connect.de ein Fußball-Tippspiel, das als Lizenzprodukt der kr3m. media GmbH, Kaiserstr. 158, 76133 Karlsruhe (Impressum) urheberrechtlich geschützt ist. Das Tippspiel steht grundsätzlich jedem Internetnutzer zur Verfügung.

2.2 Die WEKA Media Publishing GmbH wird sich bemühen, die bereitgestellten Informationen, Dienste und Daten möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können jedoch Ausfallzeiten, Datenverluste oder Missbrauch des Spiels nicht ausgeschlossen werden.

2.3 Die WEKA Media Publishing GmbH behält sich das Recht vor, die auf http://tippspiel.connect.de bereitgestellten Daten, Informationen und Dienste im Ganzen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zu entfernen bzw. einzustellen. Die WEKA Media Publishing GmbH ist nicht verpflichtet, ein bestimmtes Angebot vorzuhalten. Ebenso kann der Nutzer jederzeit ohne Angabe von Gründen sein Nutzungsverhältnis beenden.

3. Registrierung

Für die Nutzung des Tippspiels ist eine Registrierung unter http://tippspiel.connect.de notwendig. Dafür sind ein Profilname, eine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort anzugeben. Der Nutzer erhält im Rahmen der Registrierung an die angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung. Nach der Bestätigung ist die Registrierung abgeschlossen.

Alternativ kann die Anmeldung über den Facebook-Account des Nutzers erfolgen. Mit der Anmeldung über das Facebook-Plugin akzeptiert der Nutzer die Datenschutzhinweise unter Punkt 7.3 (Social Sign in).

Der Nutzer willigt im Rahmen der Registrierung ein, dass ihm im Zeitraum des Tippspiels aktuelle Informationen zum Tippspiel, wie z.B. Punktestand und Tipperinnerungen oder Informationen über Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Tippspiel an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden können. Diese Einwilligung kann über einen Link innerhalb der E-Mail widerrufen werden. Pro Teilnehmer ist nur eine Registrierung gestattet.

4. Preise

Die WEKA Media Publishing GmbH behält sich vor, für einzelne Wettbewerbe Preise unter den besten Tippern zu vergeben. Die Preise werden auf der Tippspiel-Seite unter dem Navigationspunkt "Preise" kommuniziert. Die hier dargestellten Preise können sich bis zum Start der EM am 10. Juni 2016 noch ändern. Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Die Mehrfachteilnahme einer Person ist nicht gestattet. Insbesondere ist es nicht gestattet, unter Zuhilfenahme technischer Mittel automatisiert Anmeldungen zum Gewinnspiel durchzuführen. Angemeldete Personen, die hiergegen verstoßen oder deren Anmeldung unter Verstoß hiergegen zustande kam, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich die WEKA Media Publishing GmbH vor, im Falle eines Betrugs den Modus zur Preisvergabe auch nachträglich zu ändern. Es werden nur korrekt ausgefüllte Angaben in das Auswahlverfahren aufgenommen. Die Tippspiel-Teilnehmer erklären sich bereit, dass die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme zur Abwicklung der Preiszustellung durch die WEKA Media Publishing GmbH verwendet werden darf. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinnanspruch verfällt nach Ablauf von drei Monaten, wenn der Gewinner nicht ermittelbar ist oder wenn sich dieser nicht innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Gewinns beim Veranstalter des Gewinnspiels meldet. Der Preis wird dann an einen anderen Teilnehmer vergeben. Die Zustellung der Preise für die besten Tippgemeinschaften erfolgt an den Spielleiter/Administrator, der den Gewinn fair unter den Teilnehmern der jeweiligen Tippgemeinschaft aufzuteilen hat. Im Falle einer Pflichtverletzung des Spielleiters übernimmt die WEKA Media Publishing GmbH keinerlei Verantwortung, Haftung oder Vermittlung zwischen den Teilnehmern. Form und Aussehen der Preise können von der exemplarischen Darstellung abweichen. Die Daten des registrierten Kunden werden nur im Rahmen dieses Gewinnspiels genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Preisangaben sind unverbindlich und beziehen sich teils auf die Summe der Einzelpreise des zur Verfügung gestellten Gesamtpakets, Irrtümer vorbehalten. Mitarbeiter der WEKA Media Publishing GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

5. Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers

5.1 Der Nutzer verpflichtet sich, sich an die ethischen und generell akzeptierten Regeln des Zusammenwirkens im Internet zu halten.

5.2 Im Tippspiel ist ein offener, respektvoller und höflicher Umgang unter den Mitspielern gewünscht. Beleidigungen, Beschimpfungen, Verleumdungen und Drohungen gegenüber anderen Nutzern, dem Support oder dritten Personen sind strikt untersagt. Bei der Registrierung ist darauf zu achten, einen wertfreien Benutzernamen zu wählen. Rassistische, diffamierende, beleidigende, sexistische, Gewalt verherrlichende und Copyright geschützte Nutzernamen können kommentarlos gesperrt oder gelöscht werden.

5.3 Es gelten die allgemeinen Spielregeln, die unter dem Navigationspunkt "Regeln" zu finden sind. Diese werden von allen Teilnehmern ausdrücklich bei der Registrierung und Nutzung akzeptiert. Gravierende Regeländerungen werden den Teilnehmern auf der Webseite oder per E-Mail mitgeteilt.

5.4 Der Service unter http://tippspiel.connect.de darf nicht missbräuchlich genutzt werden, insbesondere

dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder eingestellt werden und es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen, oder das Ansehen der WEKA Media Publishing GmbH oder der kr3m. media GmbH schädigen können. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten.

ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die Einstellung oder das Versenden von Nachrichten keinerlei Beeinträchtigungen für die WEKA Media Publishing GmbH, andere Anbieter oder sonstige Dritte entstehen.

sind die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstigen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten.

5.5 Bei wiederholten oder schwerwiegenden Pflichtverletzungen ist die WEKA Media Publishing GmbH berechtigt, den Nutzer dauerhaft von der Teilnahme am Tippspiel auszuschließen.

5.6 Der Nutzer ist für alle über seine Zugangskennung verbreiteten Inhalte, wie Bilder oder Texte, selbst verantwortlich. Eine generelle Überwachung oder Überprüfung dieser Inhalte durch die WEKA Media Publishing GmbH findet nicht statt. Es besteht ferner gegenüber der WEKA Media Publishing GmbH kein Anspruch auf Löschung dieser Inhalte.

5.7 Der Nutzer stellt die WEKA Media Publishing GmbH im Rahmen des Tippspiels von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Nutzung der bereitgestellten Informationen, Dienste und Daten oder mit seiner Billigung erfolgen, oder die sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung des Tippspiels verbunden sind. Erkennt der Nutzer oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung der WEKA Media Publishing GmbH.

6. Haftung

Die WEKA Media Publishing GmbH übernimmt keine Haftung dafür, dass die im Tippspiel bereitgestellten Informationen und Daten - insbesondere Spielinhalte, Tipps, berechnete Punkte, Platzierungen in Ranglisten oder Gewinne - vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für die Inhalte aller über Links angebundenen anderen Internetseiten, auf die diese Website direkt oder indirekt verweist. Die WEKA Media Publishing GmbH ist für die Inhalte dieser Seiten nicht verantwortlich. Die WEKA Media Publishing GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen oder diese zu entfernen. Auf keinen Fall haftet die WEKA Media Publishing GmbH für Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten oder Datenverluste im Zusammenhang mit der Nutzung von Dokumenten oder Informationen bzw. der Erbringung von Dienstleistungen entstehen, die auf dieser Website zugänglich sind.



Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Eine Erreichbarkeitsgarantie der Inhalte und Angebote der Webseiten kann nicht gewährleistet oder beansprucht werden. Dies gilt auch für Schäden, die aus einer unberechtigten oder fehlerhaften Nutzung eines passwortgeschützten Logins eines Nutzers resultieren. Auch für Fehler des Angebots wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Nachbesserung bei Fehlern, Datenverlust oder Korrekturen von Ergebnissen, Punkten, Tipps, Ranglisten oder sonstigen Inhalten.



7. Datenschutz & Speicherung von Daten

Es gelten die allgemeinen Datenschutzhinweise der WEKA Media Publishing GmbH, die unter folgendem Link einzusehen sind: http://www.connect.de/service/datenschutzbestimmungen-3194780.html

Ergänzend weisen wir auf Folgendes hin:

Es gelten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die bei der Registrierung angegebenen Daten werden im Tippspiel gespeichert, solange sie für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind oder bis der Teilnehmer seinen Account vor Ablauf des Gewinnspiels löscht. Die Löschung kann per E-Mail an tippspiel@connect.de veranlasst werden. Der eigene Spielername und das öffentliche Spielerprofil werden auf den Webseiten öffentlich einsehbar sein. Wenn Tipps über Share-Buttons zum Beispiel bei Facebook veröffentlicht werden, werden der Username, die Tipps und ein Link zum Userprofil ebenfalls öffentlich angezeigt.

7.1 Zugriffsdaten / Server-Logfiles

Die WEKA Media Publishing GmbH erhebt Daten über jeden Zugriff auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und der anfragende Provider.

Die WEKA Media Publishing GmbH verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Die WEKA Media Publishing GmbH behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

7.2 Cookies

Im Folgenden wird der Begriff Cookies stellvertretend für traditionelle Browser-Cookies wie auch für deren Nachfolgetechnologien LocalStorage und SessionStorage verwendet. Das Angebot verwendet Session-Cookies. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die ein Anbieter im Arbeitsspeicher des Computers des Besuchers speichert. In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Anhand der Session-ID erkennt das Angebot Sie. Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder Sie den Browser schließen.

Cookies lassen sich mit allen Internetbrowsern steuern. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass alle Cookies akzeptiert werden, ohne die Benutzer zu fragen. Wenn Sie das Angebot nutzen möchten, sollten Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies des Angebots akzeptiert werden. Natürlich können Sie die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

7.3 Social Sign In

Bei einer Anmeldung über Ihren Facebook-Account werden Sie zunächst auf Facebook weitergeleitet. Dort melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, ohne dass die WEKA Media Publishing GmbH hiervon Kenntnis nimmt. Sind Sie bereits bei Facebook angemeldet, wird dieser Schritt übersprungen.

Im Anschluss teilt Ihnen Facebook mit, welche Daten an die WEKA Media Publishing GmbH für das Tippspiel übermittelt werden (Namen, öffentliches Profil, Freundesliste, E-Mail-Adresse). Mit den übermittelten Daten erstellt die WEKA Media Publishing GmbH den Tippspiel-Account.

Von der WEKA Media Publishing GmbH wird an Facebook übermittelt, welche Internetseite der WEKA Media Publishing GmbH Sie besuchen und welche Aktivitäten Sie dort durchführen. Sind Sie als Mitglied bei Facebook eingeloggt, ordnet Facebook diese Information Ihrem Account zu. Diese Aktion kann lediglich durch Ausloggen vor Nutzung des Plugins verhindert werden.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und -nutzung durch Facebook sowie Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

8. Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Handy-Reparatur selbst durchführen iFixit - Handy reparieren statt entsorgen Viele kaputte Smartphones landen im Müll, obwohl ihre Besitzer sie im Handumdrehen reparieren könnten. Hilfe zur Selbsthilfe leistet die US-Firma…

Infografik zu Eurostecker, Schuko und Co. Steckertypen und Steckdosen in der Länderübersicht Damit Sie auf Reisen nie ohne Strom dastehen: Unsere Infografik zeigt die Steckdosentypen, die in verschiedenen Ländern üblich sind. Haben Sie den… Heizungssteuerung über Funk Heizkörper per App steuern Über Heizkörper-Stellmotoren wird die Raumtemperatur am Heizkörper geregelt - auf Wunsch auch ferngesteuert per App.

Produkte, Netze & Dienste Das sind die Gewinner der connect Leserwahl 2017 Mehr als 57.000 Teilnehmer haben bei der connect Leserwahl 2017 über ihre Favoriten abgestimmt. Das sind die beliebtesten Produkte, Netze und Dienste. breakthrough 2018 award Kategorie: Apps und Mobile Services Von Wohnungssuche und Reise über Fitness bis hin zum Nachrichtenkonsum, diese Dienste wollen den Alltag einfacher machen.