Die Gründer der TeleClinic sind Prof. Dr. Reinhard Meier, Katharina Jünger und Patrick Palacin. TeleClinic bietet einen universellen Gesundheits-Hub an, der es Patienten und Ärzten ermöglicht einfach und sicher miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Hierdurch soll die Behandlung von Patienten über die Ferne durch Ärzte der TeleClinic und externen Ärtzen wie auch die Kommunikation zwischen den Ärzten untereinander ermöglicht werden. Die TeleClinic setzt diese Versprechen durch die Implementierung neuster Technologien um und vereint dabei als momentan einziger Anbieter in Deutschland sämtliche gängige Kommunikationskanäle in einer Plattform.

Die Teleclinic ermöglicht Patienten das Klären aller audio-visuellen Fragen, self-monitoring und die Bereitstellung wichtiger medizinischer Informationen. Abgedeckt sind Themenbereiche wie Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt, Beratung zu Hausmedizin, Allgemeine Beratung, Dermatologie, Psychische Beratung, Tropenmedizin/ Versorgung im Ausland etc. Mit TeleClinic werden Patienten von der ersten Information bis zur abschließenden Behandlung begleitet.



Der Kunde kann die TeleClinic über Video, Telefon oder Messaging 7 Tage die Woche von 6-23 Uhr kontaktieren. Nachdem die Medizinische Assistentin den Patienten identifiziert und die Anfrage nach Dringlichkeit und Fachgebiet eingeordnet hat, wird je nach Bedarf telemedizinische Beratung durch einen Spezialist des TeleClinic Netzwerks oder die ärztliche Behandlung in der Praxis vor Ort angewendet wird. Patienten und Ärzte können dabei abhängig vom Einzelfall das jeweils geeignete Kommunikationsmedium wählen:



Videotelefonie, Fotoversand & Chat, self-monitoring, telefonische Betreuung oder Daten-Upload (Foto, Dokument Röntgenaufnahme).



Mit TeleClinic ist eine schnelle Sofortberatung über die Ferne, Terminvermittlung zur Behandlung sowie Termine vor und nach der Arbeit und am Wochenende möglich.



Auch die Schwierigkeiten bei Umzug oder Aufenthalt im Ausland gehören der Vergangenheit an. Denn neben der Beratung durch deutsche Ärzte auch im Ausland wird eine einfache Erreichbarkeit des Hausarztes/ Facharztes von zu Hause angeboten.

