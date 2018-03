Sie haben zum Fotografieren eine Kamera, zum Musikhören den MP3-Player und lesen Ihre Mails am Rechner? Dann sind Sie nicht allein!

Denn noch immer wollen die meisten Menschen der Featuritis aktueller Handys zum Trotz mit ihrem Mobiltelefon ausschließlich telefonieren oder SMS versenden und empfangen. In dem Fall sind natürlich die Basics entscheidend: Sende- und Empfangsqualität, Klang beim Telefonieren und vielleicht noch die Ausdauer. All diese Eigenschaften ermittelt connect im Testlabor für jedes Mobiltelefon, die Ergebnisse fließen in die Bestenliste ein. Bei den Top 10 unten werden nun ausschließlich die Basiseigenschaften gewertet, Ausstattung und Handhabung bleiben unberücksichtigt, was gegenüber der Bestenliste zu abweichenden Ergebnissen führt. Auffällig in den Top 10: Geräte mit UMTS sind im Nachteil. Vor allem der höhere Stromverbrauch im UMTS-Netz drückt die Gesprächszeit auf oft unter zwei Stunden. Auch fällt die Sende- und Empfangsqualität in den meisten Fällen schlechter aus als bei GSM-Handys.

Platz 1: Motorola Motorokr Z6

Laut eigener Aussage legt Motorola auf gute Telefoneigenschaften grossen Wert. Und tatsächlich finden sich viele Motorola-Geräte in den Top 10. Das Beste ist derzeit das MOTOROKR Z6, das bei der Sende- und Empfangsqualität die komplette Konkurrenz (zusammen mit dem V3i auf Platz 2) in den Schatten stellt. Sendeleistung wie auch die Empfangsempfindlichkeit sind sehr gut, und das sowohl im D- als auch im E-Netz. Mit UMTS hat das Z6 nichts am Hut. Der Klang beim Telefonieren überzeugt, insbesondere sind kaum Echos oder Störgeräusche wahrnehmbar und auch beim Gesprächspartner kommt das Z6 klanglich gut an. Bei der Ausdauer gibt's zwar bessere Geräte, doch die Sprechzeit zwischen viereinhalb und fünf Stunden ist allemal alltagstauglich und Wenigtelefonierer werden die lange Standby-Zeit von etwa vier Wochen schätzen. Der Name ROKR (sprich: Rocker) lässt's ahnen: Das Z6 ist als Musik-Handy positioniert, das auf die Zusammenarbeit mit dem Windows Media Player optimiert, aber keineswegs auf den Player von Microsoft und das WMA-Format angewiesen ist. Auch wer die Musikfunktionen nicht nutzen will: Der Slider, dem eine Speicherkarte mit 1 GB Fassungsvermögen beiliegt, ist mit 250 Euro Preisempfehlung ein echter Preistipp. Das überarbeitete Menü wirkt übersichtlicher und ist flexibler als bislang bei Motorola üblich.

Platz 2: Motorola RAZR V3i

Der RAZR der zweiten Generation kann beim Empfang mit dem Z6 mithalten, liegt bei Ausdauer und Klang aber etwas zurück. Doch auch in diesen Disziplinen kommt das Erfolgsmodell von Motorola auf ordentliche Werte und eignet sich damit hervorragend als Handy zum reinen Telefonieren und Simsen. Denn die Ausstattung ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit, dafür gibt's eine große Tastatur zum bequemen Tippen. Das Erfolgsmodell ist ordentlich verarbeitet, verlangt aber eine pflegliche Bedienung. Die Display-Abdeckung etwa fällt etwas dünn aus.

Platz 3: Sony Ericsson S500i

Sony Ericsson hat sich mit dem S500i in die Phalanx aus Motorola-Modellen geschmuggelt - gutem Energie-Management sei dank. Auch wenn das S500i im Labor in dieser Disziplin gute Eigenschaften zeigt: Bei der Sende- und Empfangsqualität gibt's bessere Geräte. Doch der Empfang ist eben nicht alles und der wird hier von einer guten Ausdauer und gutem Klang beim Telefonieren flankiert. Das Ganze steckt in einem schicken Gehäuse mit teils sehr kleinen Tasten. Das S500i funkt nur in GSM-Netzen, die Ausstattung bietet wie beim Z6 dafür mehr als nur Basics.

