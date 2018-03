Telefonie und Nachrichtenfunktionen

Ein Fingertipp auf das Telefonhörer-Symbol vor jedem Listeneintrag startet den Verbindungsaufbau. Wer länger auf der gewünschten Nummer in der Liste bleibt, erhält detailliertere Infos und kann anstatt zurückzurufen auch direkt eine SMS-Nachricht verschicken.

Am unteren Bildschirmrand der Anrufliste befindet sich wie bei Windows Phone 7 üblich eine Leiste mit einigen Optionen. Wer einen Anruf verpasst hat, kann über den linken Button die Sprachnachrichten der Mobilbox abhören.

Selbst-Wähler rufen mit der mittleren Schaltfläche den Zifferntastatur auf, während das Symbol rechts direkt mit den Kontakten verknüpft ist.

© connect Anrufliste: Mit einem Fingertipp öffnet sich das Kontextmenü, das die Basisfunktionen des Telefons bereithält.

Kontextmenüs

Ein wiederkehrendes Bedienelement ist das "..."-Icon. Bei dessen Berührung wandert die Menüleiste etwas nach oben und die Symbole erhalten einen erklärenden Untertitel. Dazu gibt es meist noch die eine oder andere ergänzende Funktion als Textlink: Neben dem Löschen der Anrufliste bietet Windows Phone 7 hier einige elementare Einstellungen wie die Rufumleitung oder die Deaktivierung der Nummernanzeige.

Während des Gesprächs gibt es noch mehr Komfortfunktionen: Kacheln im Display erlauben jeweils mit einem Touch das Freisprechen, das Stummschalten, das Halten des Gesprächs und sogar die Einrichtung einer Telefonkonferenz.

Was fehlt: Getrennte Anruflisten und auch für die Videotelefonie hat Windows Phone 7 derzeit nichts übrig.

Die überschaubare Featureauswahl hat aber auch ihr Gutes. Schließlich profitieren alle Nutzer von dem wohltuend entschlackten Interface und der supereinfachen Bedienung.

© connect Windows-Phones stellen SMS-Dialoge in stilisierten Sprechblasen dar.

SMS in Dialogform

Aufgeräumt präsentiert sich auch die SMS-/MMS-Funktion von Windows Phone 7. Über ungelesene Kurztext- oder Multimedia- Botschaften informiert ein augenzwinkernder Smiley auf der zugehörigen Kachel im Startbildschirm.

In der Detailansicht sind ein- und ausgehende Nachrichten in farbige Sprechblasen gehüllt. So lässt sich jederzeit die gesamte "Unterhaltung" via SMS oder MMS genau verfolgen. Wer eine Antwort verfassen möchte, wählt die zuletzt eingeblendete, weiße Sprechblase.

Eine neue Konversation startet der Nutzer mit einer Fingerberührung auf das Plus- Symbol am unteren Rand der Übersicht, welche die SMS-Unterhaltungen mit den zuletzt kontaktierten Kommunikationspartnern listet.

Ins Adressfeld passen mehrere Einträge, die der Verfasser am schnellsten aus den gespeicherten Kontakten wählt.

Wie die Kontakte sind bei Windows Phone 7 auch Bilder im Eingabe-Screen nur einen Touch weit entfernt, sodass der Anwender durch Anhängen eines Fotos die SMS in eine MMS umwandeln kann.

