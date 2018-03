Telefonieren mit völlig neuem Komfort Schöner hören: Bessere Sprachqualität dank CAT-iq

© Archiv Sinus A201

Telefonentwicklung ist nicht einfach. Einerseits kauft der Kunde oft anhand der Ausstattungsliste, andererseits hagelt es Beschwerden, wenn das Gerät dann wegen der Funktionsvielfalt kaum mehr zu bedienen ist. Auch wollen die jungen Familienmitglieder hippes Design, die im Mittelalter alle möglichen Komfortfunktionen, die Großeltern dagegen ein Gerät mit großen Tasten, auf keinen Fall aber ein dröges "Seniorentelefon". Eine schier unlösbare Aufgabe, der sich T-Labs, eine Entwicklungsabteilung der Telekom, mit dem Industriepartner Design 3 sowie der Arbeitsgemeinschaft für Seniorenverbände angenommen hat.

Sinus A201: praxistaugliche Ausstattung

Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist bald bei T-Home zu haben: das Sinus A201. Das Mobilteil des Neulings sieht zeitlos schick aus, die Ausstattung ist praxistauglich, die Bedienung ergonomisch und durchdacht. Auffällig ist hier die geschwungene Form des Mobilteils, das sich so perfekt dem Kopf des Kunden anpassen soll. Lob auch für die Tasten: Die sind ordentlich groß, ohne wuchtig zu wirken, und lassen sich durch großen Abstand zueinander treffsicher bedienen. Ebenfalls üppig: das einfarbige Display mit seinen Abmessungen von 3,8 x 3,8 Zentimetern.

© Archiv Großes Display: Auf 3,8 x 3,8 Zentimeter stellt das Sinus A201 das Menü dar.

Klar, auch Bedienkomfort darf nicht fehlen: So kann der Kunde seine Lieben im eingebauten Adressbuch verwalten, das sich 200 Kontakte merkt. Da viele dennoch meist mit den gleichen Gesprächspartnern telefonieren, lassen sich die wichtigsten drei Rufnummern auf die drei Drücker oberhalb der Zifferntasten legen. Mit einem Druck ist man so beispielsweise mit Sohn oder Mutti verbunden.

Einfach bedienbarer Komfort

Das Display zeigt bei Anrufen die Rufnummer an und informiert auch über Datum und Uhrzeit. Wer beide Hände voll zu tun hat, freut sich über die Freisprecheinrichtung und die Möglichkeit, ein Headset anzuschließen.

© Archiv Mit bis zu fünf weiteren Mobilteilen lässt sich das A201 einfach erweitern.

Und dank des eingebauten Anrufbeantworters, der bis zu 15 Minuten Sprachnachrichten in hoher Qualität speichert, verpasst man keine Neuigkeit mehr. Auch an Zeitgenossen mit Höreinschränkungen wurde gedacht: Das Sinus A201 ist mit Hörgeräten kompatibel. Zudem signalisiert eine Leuchtdiode optisch, wenn ein Anruf eingeht.Ausstattung und Handhabung des Generationentelefons lassen sich also gut an, bei Serienreife muss das Sinus A201 freilich noch im connect-Labortest bestehen. Zu kaufen ist das Gerät voraussichtlich ab Oktober zum Preis von rund 70 Euro.

