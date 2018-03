Telegram: Neue Sticker finden und hinzufügen

© Telegram / Montage: connect.de Die Messenger-App Telegram können Sie leicht um neue Sticker-Packs erweitern.

Der Messenger Telegram erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ein Grund dafür sind die selbst erstellbaren Sticker-Pakete. Egal ob beliebtes Meme oder bekannte Filmszene - die Riesen-Emoji bereichern jeden Chat um lustige und aussagekräftige Bildchen. Die Sticker lassen sich dabei leicht über das Emoji-Menü auswählen und versenden.

Doch Telegram bietet bisher keine durchsuchbare Übersicht der Sticker-Packs. Wie kann man also neue Sticker-Sets für Telegram finden und hinzufügen? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, von denen wir hier drei vorstellen wollen.

1. Sticker im Chat installieren

Die leichteste Möglichkeit, wie neue Sticker zu einem kommen, ist über eine Nachricht von anderen Telegram-Nutzern. Haben Sie einen Sticker erhalten, der Ihnen gefällt, tippen Sie in der App das Bildchen an und wählen die Option "Sticker hinzufügen". Nun sehen Sie den Titel des Sticker-Packs und alle enthaltenen Sticker. Scrollen Sie nach oben und unten um alle Inhalte des Packs zu sehen. Mit einem erneuten Tap auf "Sticker hinzufügen" wird das Pack in Ihrer Telegram-App installiert.

Nutzen Sie den Telegram Web-Client, genügt ebenfalls ein Klick auf den Sticker, um das Pack begutachten und hinzufügen zu können.

2. Sticker via Link aus dem Web hinzufügen

Natürlich finden sich auch im Web viele Sammlungen von Sticker-Sets für Telegram. Diese installieren Sie über einen Permanent-Link der nach dem Muster "https://telegram.me/addstickers/NameDesStickerPacks" aufgebaut ist. Nach einem Klick auf einen Sticker-Link wird eine Vorschau auf das Set in der App oder dem Web-Client geöffnet. Dort steht wiederum die Option "Sticker hinzufügen" zur Auswahl.

Wir haben für Sie das Internet nach Telegram Sticker-Paketen durchforstet und präsentieren Ihnen hier in der Galerie unsere Favoriten der besten Sticker-Sets:

Sie wollen noch mehr Sticker? Eine der besten Anlaufstellen für Telegram-Sticker im Web ist der Subreddit r/TelegramStickersShare. Hier werden eigentlich täglich neue Sticker-Sets vorgestellt. Zudem gibt es eine kuratierte Übersicht über die besten Sticker-Packs.

3. Neue Sticker via Telegram-Bot und Channel

Eine weitere Möglichkeit, neue Sticker-Packs zu entdecken, ist der RateStickerBot. Dieser schickt Ihnen zufällige Sticker zu, die Sie mit einem bis fünf Sternen bewerten können. Nach der Bewertung erhalten Sie jeweils den nächsten Sticker zugesandt.

Lesetipp: WhatsApp - die besten Tipps & Tricks

Den RateStickerBot können Sie wie alle Telegram-Bots auf zwei Weisen hinzufügen. Entweder Sie klicken hier auf den Direkt-Link (https://telegram.me/ratestickerbot) oder Sie nutzen die Such-Funktion in Telegram (Lupen-Symbol) und beginnen einen Chat mit dem Bot-Account. Klicken Sie anschließend auf "Starten" oder tippen im Chat den Befehl "/start" ein.

Noch mehr Sticker gibt es daneben im Stickers Channel (https://telegram.me/stickersChannel). Öffnen Sie dazu einfach die URL und treten Sie dem Channel bei. Schon werden Sie regelmäßig mit neuen Stickern versorgt.

Tipp: Installierte Sticker verwalten

Zum Abschluss noch ein Tipp, damit Sie die Übersicht über die installierten Sticker behalten. Wenn Sie in der Telegram-App auf den "Smiley" tippen, um einen Emoji oder Smiley hinzuzufügen, können Sie ganz nach rechts wischen und werden am Ende der installierten Sticker-Packs ein Einstellungs-Seite öffnen (Zahnrad-Symbol). Sie bekommen nun eine Liste aller installierten Sticker-Sets angezeigt und können diese nach Wunsch sortieren, entfernen oder teilen.

