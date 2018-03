Wer sich sicherer fühlt, wenn jemand ein Auge auf das Eigenheim oder die Firmenräume hat, falls niemand vor Ort sein kann, muss nicht immer die Nachbarn oder einen Sicherheitsdienst bemühen. Gegen eine monatliche Pauschale (ab voraussichtlich 30 bis 40 Euro) bietet Home Security den gewünschten Basisschutz. Die Sicherheitslösung, die sich gezielt an Privatkunden und kleinere Unternehmen richtet, hat die Securitas Alert Services GmbH in Kooperation mit der Telekom realisiert.

Im Mittelpunkt des erweiterbaren Sicherheitskonzepts steht eine Funkalarmanlage, die kabellos mit batteriebetriebenen Bewegungssensoren oder Rauchmeldern etc. verbunden ist. Der Anwender steuert das Alarmsystem über eine Zifferntastatur. Ebenfalls zur Grundausstattung zählen neben der M2M-SIM-Karte ein Türkontaktmelder, ein Bewegungssensor und zwei Fernbedienungen, über die Betroffene selbst einen Alarm auslösen können. Spricht das Sicherheitssystem an, wird über Mobilfunk die Securitas-Leitstelle automatisch informiert und die zuvor in Absprache mit dem Kunden getroffenen Maßnahmen wie ein Rückruf oder die Vor-Ort-Kontrolle durch den Sicherheitsdienst eingeleitet. Gegen eine einmalige Gebühr übernimmt ein Servicetechniker der Telekom die Installation des Systems. Home Security ist in bestimmten Regionen bereits erhältlich und soll in einigen Monaten bundesweit im T-Punkt verfügbar sein.

