Die Technik hinter EntertainTV der Telekom EntertainTV: Kanalwechsel, Übertragung und Cloud-Recording

Schneller Kanalwechsel

Die schnellen Umschaltzeiten bei EntertainTV erfordern besondere Tricks wie den Einsatz spezieller Fast Channel Change Server. Die IP-TV-Codierung hätte zur Folge, dass ein Kanalwechsel länger als eine Sekunde dauert – erst dann erhält der Media Receiver wieder ein „i-Frame“, ein vollständiges Einzelbild. Um dies zu beschleunigen, hält ein Server immer einige Sekunden des Live-TV-Streams in seinem Speicher vor und schickt daraus das gerade benötigte Stück an den Media Receiver.​

Anzeige

© Weka Schnelles Zappen ist bei EntertainTV kein Problem, dank Fast Channel Change Server.

Stabile Übertragung

Damit eventuell auftretende Paketverluste im IP-TV-Stream nicht zu Rucklern im TV-Bild führen, springt bei Bedarf ein Retry-Server ein. Paketverluste lassen sich bei IP Übertragungen nicht völlig vermeiden.

Bei Multicast würden sie dazu führen, dass dem Media Receiver Streaming-Inhalte fehlen – es käme zu Bildrucklern. Um dies zu verhindern, speichert ein Retry-Server einige Sekunden des Live-TV-Streams. Meldet der Receiver verlorene Pakete, schickt sie dieser Server individuell hinterher.

Lesetipp: Was bietet Telekom EntertainTV?

© Weka Die Restart-Funktion lässt sich einfach aufrufen, ist aber aufwändig zu realisieren. Hierfür werden wieder eigene Server benötigt.

Restart-Funktion

Instant Restart Server speichern das Programm fast jedes Senders permanent in Spielfilmlänge mit. So kann man jederzeit an den Anfang zurückspringen. ​Die innovative Restart-Funktion basiert ebenfalls auf eigenen Spezial-Servern.

Sie verfügen über 70 Terabyte Speicherplatz und zeichnen die meisten Kanäle von EntertainTV ununterbrochen auf. So können sie das mitgespeicherte TV-Programm jederzeit auf Kommando des Kunden ab Start der laufenden Sendung an seinen Media Receiver streamen.​

© Weka Der neue Cloud Recorder setzt im Backend gigantische Speicherkapazitäten voraus.

Cloud-Recording

Der von EntertainTV bereitgestellte Cloud-Recorder streamt mitgeschnittene TV-Sendungen an Mobilgeräte oder stationäre Rechner.​ Für Cloud-Recording betreibt die Telekom eine Farm von „Network-based Personal Video Recordern“ (NPVR) – spezialisierten Aufnahme-Servern, die auf große Netzwerk-Speicher zugreifen. Aus rechtlichen Gründen muss in Deutschland für jeden Nutzer eine individuelle Privatkopie vorgehalten werden – der Speicherplatz ist für diese Anforderung dimensioniert.​

Android-Tipp: Datennutzung prüfen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Welche App verbraucht welche Datenmenge? So finden Sie es heraus!

Anzeige

Mehr zum Thema IPTV - Fernsehen über die DSL-Leitung Telekom Entertain im Test 85,0% Die Telekom überzeugt mit ihrem IPTV-Angebot Entertain im Test auf voller Linie – Leistung und Bildqualität stimmen.

Telekom, Vodafone & Co. IPTV-Angebote im Vergleich "IPTV" bedeutet Fernsehen über die DSL-Leitung. Wie steht es um die Bild- und Tonqualität der IPTV-Angebote von Telekom, Vodafone und 1&1? IPTV Was bietet Telekom EntertainTV? Mit EntertainTV lässt die Telekom lineares Fernsehen und On-Demand-Inhalte verschmelzen. Welche Tarifoptionen und Funktionen bietet Telekoms…

EntertainTV EntertainTV Media Receiver 400 und 200 im Test Die Media Receiver 400 und 200 sind für den Empfang von EntertainTV der Telekom erforderlich. Welche Möglichkeiten bietet die neue Hardware? Fernsehen über die DSL-Leitung Telekom, Vodafone und 1&1: IPTV-Streaming im Test Die Deutsche Telekom, Vodafone und 1&1 bieten Pakete mit Telefon, Internet und mit IPTV auch Fernseh-Streaming über die DSL-Leitung. connect macht den…