Die Telekom fasst ihre Handy-Tarife für Geschäftskunden unter dem Namen Magenta Mobile Business zusammen. Insgesamt gibt es 16 verschiedene Tarifkombinationen, die sich jeweils im Kontingent für Datenvolumen, Inklusiv-SMS und -minuten sowie in den Optionen für EU-Roaming und ein enthaltenes Smartphone unterscheiden. Die Bezeichnungen orientieren sich an Kleidergrößen von XS bis XL. Überall enthalten ist die Funktion WLAN Call, mit der Sie je nach Geräteunterstützung drahtlos über das Internet telefonieren und SMS schreiben können. Ab dem Tarif mit der Bezeichnung S nutzen Sie auch kostenlos die Telekom-Hotspots an Bahnhöfen sowie Flughäfen und Ihnen steht EU-Roaming All Inclusive als zubuchbare Option zur Verfügung.

Bei Optionen mit einem enthaltenen Smartphone haben Sie einerseits die Wahl, alle 24 Monate ein neues Smartphone (jeweils Einsteiger- oder Mittelklasse) zu erhalten. In den Profi-Tarifen können Sie andererseits auch alle 12 Monate ein neues Oberklasse-Smartphone bekommen. Die Mindestlaufzeit der Verträge liegt jeweils bei 24 Monaten. In allen Tarifen mit festgesetztem Datenvolumen gilt derzeit im ersten Monat keine Beschränkung. Das betrifft alle Tarifmodelle außer dem XL-Paket. Dort genießen Sie während der gesamten Laufzeit eine echte Daten-Flatrate ohne Limit. Im XL-Paket bezahlen Sie auch keine Bereitstellungsgebühr, diese liegt ansonsten aktuell bei 29,95 Euro brutto.

Hinweis: Die Preise entsprechen Angaben vom 31. Januar 2017. Diese können sich ändern.

Der günstigste Geschäftstarif der Telekom beginnt bei 15,09 Euro netto monatlich (Magenta Mobil Business XS). Dieser enthält kein Smartphone, sie bekommen 200 MB LTE-Datenvolumen und jeweils 50 Inklusivminuten und Inklusiv-SMS. Anrufe ins Telekom-Mobilfunknetz sind kostenlos. Ist das Volumen aufgebraucht, surfen Sie mit 64 Kbit/s Down- und 16 Kbit/s Upload-Speed. Sind die Inklusivminuten und SMS aufgebraucht, telefonieren Sie für 30 Cent (60/60-Taktung, brutto) oder texten für 20 Cent (brutto). Die Preise gelten jeweils im Inland. Anschließend geht es weiter mit Tarifen inklusive Flatrate (Telefon und SMS) und Datenvolumina von 1, 3, 6, 10 und unendlich GB. Vereinzelt sind auch weitere Inklusivleistungen enthalten, wie etwa weitere Sim-Karten, eine Festnetznummer oder Inklusivminuten und SMS für das Ausland.

Der größte Tarif liegt bei 168,03 Euro netto monatlich (Magenta Mobil Business XL). Er enthält alle 12 Monate ein neues Top-Smartphone, eine echte Internetflat, Flatrate für Telefonie und SMS sowie wahlweise WLAN Call oder eine Festnetzrufnummer. Dazu kommt das Feature EU Flat Plus für Surfen, Telefonieren und Texten in der EU, der Schweiz, der USA und in der Türkei ohne Zusatzkosten. Für nötige Reisen legt die Telekom noch 5.000 Prämienmeilen für das „Miles & More“-Programm dazu. Die Übersicht auf der folgenden Seite gibt Ihnen einen Überblick über Preise und Features der verschiedenen Tarife von Magenta Mobil Business.

Haben Sie den richtigen Tarif gefunden, können Sie in unserem Business-Tarifrechner auf Sie zukommende Kosten genauer kalkulieren.

