Die Deutsche Telekom teilt für seine Roaming-Tarife die Welt in drei verschiedene Ländergruppen ein, für die jeweils eigene Roaming-Gebühren fällig werden. Wir zeigen, welches Land in welche Ländergruppe gehört.

In welche Ländergruppe gehört mein Reiseziel? Die Telekom hat für seine Roaming-Tarife drei Ländergruppen definiert. In der Ländergruppe 1 finden sich die meisten europäischen Länder auch Länder in Übersee. Die Schweiz fehlt dagegen. In die Ländergruppe 2 viele europäische Staaten, die nicht zur EU gehören, aber auch beispielsweise die Türkei und die USA. Damit Sie schnell sehen, in welche Ländergruppe ihr Urlaubsland und Reiseziel gehört, finden Sie hier die komplette Einteilung der Telekom:

Ländergruppe 1

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanalinseln, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Saint-Bathelemy, Saint-Martin (französischer Teil), San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern.

Ländergruppe 2

Albanien, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Puerto Rico, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika

Ländergruppe 3

Alle übrigen Länder

Die Telekom behält sich ausdrücklich vor, "im Einzelfall eine Umgruppierung von Ländern vorzunehmen." Bis in alle Ewigkeit gilt diese Einteilung also nicht, aber bis zu Ihrem nächsten Urlaub dürfte sich nicht allzu viel ändern.

