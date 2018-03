Telekom: Roaming-Gebühren im Überblick

Was kostet das Roaming bei der Telekom? Zum Glück immer weniger, die Bonner bieten ihre Datenpässe jetzt auch außerhalb der EU an und senken damit die Preise um 90 Prozent. Ob Vertrag oder Prepaid, Italienurlaub oder Fernreise: Wir zeigen alle Roamingpreise im Überblick.

© Deutsche Telekom Lifestyle, Handynutzung

Verkehrte Welt: Nun spricht sich sogar Telekom-Chef Tim Höttges gegen Roaminggebühren aus und steht damit EU-Kommissarin Neelie Kroes zur Seite, die sonst eher Tadel von den TK-Konzernen kassiert.

Der Marktführer handelt schon diesen Sommer und folgt dem Beispiel von Base: Ab 1. Juli können Vertragskunden die All-Inklusive-Option wählen, mit der man gegen fünf Euro Aufpreis pro Monat Inland-Flatrates für Telefonie, SMS sowie Internet auch im EU-Ausland nutzen kann.

Die Laufzeit der Option beträgt ein Jahr. Wer nicht ständig im Ausland ist, kann das Angebot für 19,95 Euro auch vier Wochen nutzen. Weiteres Bonbon: Ab Juli bieten die Bonner ihre Tages- und Wochenpässe weltweit zu gleichen Preisen wie in der EU an.

So kosten selbst in Südafrika 150 MB nicht mehr als 14,95 Euro pro Woche. Das ist eine Preissenkung von über 90 Prozent. Das Angebot gilt aber nur für Vertragskunden mit Tarifen ab 34,95 Euro pro Monat.

Die Roaming-Gebühren im Überblick

In der folgenden Übersicht finden Sie die Roaming-Gebühren der Telekom für alle Tarife und Reiseziele. Zunächst zeigen wir die Vertragstarife, sortiert nach Reiseland, danach folgen die Preise für Kunden mit einer Prepaid-Karte. Die jeweils möglichen Auslandsoptionen und ihre Konditionen sind ebenfalls dargestellt. Die Preise bei Telefonaten gelten pro Minute, die Preise bei SMS oder MMS pro Stück.

Vertragstarife EU-Länder bis 1. Juli (Option Weltweit)

Eigene Anrufe: 28 ct

Ankommende Anrufe: 8 ct

SMS: 9 ct

MMS-Versand: 53 ct

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 53 ct pro MB

Vertragstarife EU-Länder ab 1. Juli (Option Weltweit)

Eigene Anrufe: 22 ct

Ankommende Anrufe: 5 ct

SMS: 7 ct

MMS-Versand: 53 ct

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 23 ct pro MB

Auslandsoption: Smart Traveller bis 1. Juli

Eigene Anrufe: 29 ct (zuzüglich Tagesnutzungspreis von 49 ct)

ankommende Anrufe: 75 ct pro Anruf, ab der 61. Minute zusätzlich 19 ct pro Minute

SMS: 9 ct

Datenversand: 53 ct pro MB

Auslandsoption: Smart Traveller ab 1. Juli

Eigene Anrufe: 29 ct (zuzüglich Tagesnutzungspreis von 49 ct)

ankommende Anrufe: 75 ct pro Anruf, ab der 61. Minute zusätzlich 19 ct pro Minute

SMS: 9 ct

Datenversand: 23 ct pro MB

Diese Auslands-Option gilt auch für die Schweiz und ist in allen aktuellen Telekom-Mobilfunk-Sprachtarifen voreingestellt. Ein Wechsel in den EU-Tarif "Telekom Weltweit" (s.o.) ist jederzeit möglich. Für abgehende Gespräche werden die im jeweiligen Tarif gültigen Inklusivminuten angerechnet. Nach deren Verbrauch wird mit 29 ct/Min abgerechnet, zzgl. 75 Cent Verbindungsgebühr pro Gespräch.

Auslandsoption: Travel & Surf

Daypass M 50 MB: 2,95 €

Weekpass 150 MB: 14,95€

Inklusivleistungen im Ausland nutzen

Im Complete Comfort L ist vier Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB im Monatspreis (ab 50,37 Euro) inklusive. Im Complete Comfort XL sind vier Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB und 50 Minuten fürs EU-Ausland im Monatspreis ( ab 57,57 Euro) inklusive. Im Complete Comfort XXL sind acht Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB und 100 Minuten fürs EU-Ausland im Monatspreis (ab 71,97 Euro) inklusive.

Für zzgl. 5 Euro pro Monat oder 19,95 Euro für 4 Wochen können Telekom-Kunden mit der Option "All InKlusive" ihre nationale Sprach-, SMS-, und Datenflat auch im EU-Ausland nutzen.

Auslandsoption: Call Smart Traveller

120 Minuten: 12,95 €

240 Minuten: 19,95 €

Vertragstarife Rest-Europa, USA und Kanada

Eigene Anrufe: 1,49 €

Ankommende Anrufe: 69 ct

SMS: 49 ct

MMS-Versand (bis 30 KB/bis 300 KB): 1,29 €/ 1,69 €

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 49 ct/50 KB zuzüglich Tagesnutzungspreis von 49 ct.

Inklusivminuten gelten für abgehende und ankommende Anrufe pro Monat.

Auslandsoptionen: Smart Traveller

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 1,49 €/ 69 ct/ 49 ct

Datenversand: 49 ct/50 KB , 10 €/MB

Auslandsoptionen: Travel & Surf

Daypass S 10 MB: 14,95 €

Daypass M 50 MB: 2,95€

Weekpass 150 MB: 14,95€

Im Complete Comfort L ist vier Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB im Monatspreis (ab 50,37 Euro) inklusive. Im Complete Comfort XL sind vier Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB und 50 Minuten fürs EU-Ausland im Monatspreis ( ab 57,57 Euro) inklusive. Im Complete Comfort XXL sind acht Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB und 100 Minuten fürs EU-Ausland im Monatspreis (ab 71,97 Euro) inklusive.

Daypass M und Weekpass sind buchbar in allen Tarifen über 34,95 Euro pro Monat.

Vertragstarife restliche Welt

Eigene Anrufe: 2,99 €

Ankommende Anrufe: 1,79 €

SMS: 49 ct

MMS-Versand 30 KB / bis 300 KB: 1,69 €/ 1,99 €

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 79 ct/ 50 KB zuzüglich Tagesnutzungspreis von 49 ct

Spezielle Auslandsoptionen: Smart Traveller

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 2,99 €/ 1,79 €/ 49 ct

Datenversand: 79 ct/ 50 KB , 16,17 €/ MB

Travel & Surf

Daypass S 10 MB: 24,95 €

Daypass M 50 MB: 2,95€

Weekpass 150 MB: 14,95€

Im Complete Comfort L ist vier Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB im Monatspreis (ab 50,37 Euro) inklusive. Im Complete Comfort XL sind vier Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB und 50 Minuten fürs EU-Ausland im Monatspreis ( ab 57,57 Euro) inklusive. Im Complete Comfort XXL sind acht Mal die Nutzung des Travel & Surf Weekpass mit 50 MB und 100 Minuten fürs EU-Ausland im Monatspreis (ab 71,97 Euro) inklusive.

Daypass M und Weekpass sind buchbar in allen Tarifen über 34,95 Euro pro Monat.

Prepaid-Tarife EU-Länder bis 1. Juli

Eigene Anrufe: 28 ct

Ankommende Anrufe: 8 ct

SMS: 9 ct

MMS-Versand: 53 ct

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 53 ct pro MB

Prepaid-Tarife EU-Länder ab 1. Juli

Eigene Anrufe: 22 ct

Ankommende Anrufe: 5 ct

SMS: 7 ct

MMS-Versand: 53 ct

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 23 ct pro MB

Spezielle Auslandsoptionen: Smart Traveller bis 1. Juli

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 29 ct/ 19 ct/ 9 ct

Datenversand: 53 ct pro MB

Spezielle Auslandsoptionen: Smart Traveller ab 1. Juli

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 29 ct/ 19 ct/ 9 ct

Datenversand: 23 ct pro MB

Travel & Surf

Daypass M 50 MB: 2,95 €

Prepaid-Tarife Rest-Europa, USA und Kanada

Eigene Anrufe: 1,49 €

Ankommende Anrufe: 69 ct

SMS: 39 ct

MMS-Versand bis 30 KB/ bis 300 KB: 1,29 €/ 1,69 €

MMS-Empfang 39 ct

Datenverkehr: 49 ct/50MB zuzüglich Tagesnutzungspreis von 49 ct.

Spezielle Auslandsoptionen: Smart Traveller

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 1,49 €/ 69 ct/ 39 ct

Travel & Surf

Daypass M 50 MB: 6,95 €

Prepaid-Tarife restliche Welt

Eigene Anrufe: 2,99 €

Ankommende Anrufe: 1,79 €

SMS: 39 ct

MMS-Versand bis 30 KB/ bis 300 KB: 1,69 €/ 1,99 €

MMS-Empfang 39 ct

Spezielle Auslandsoptionen: Smart Traveller

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 2,99 €/ 1,79 €/ 39 ct

Travel & Surf

Daypass M 50 MB: 6,95 €

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Datentarife Telekom: Xtra-Datenflats ab 2,95 Euro Die Telekom bietet jetzt allen Xtra-Kunden die Datenflats S, M und L an. Je nach Einsatzdauer kosten die Flats zwischen 2,95 Euro und 14,95 Euro.

Handy-Tarif Neue Tarife bei Aldi Talk - All-Net-Flat für 20 Euro Aldi Talk bietet zwei neue Flat-Tarife zu attraktiven Preisen an. Aldi Talk All-Net-Flat und Aldi Talk Paket 600. Simyo Starter, All-On, Data Simyo bietet neue Flatpakete Simyo hat seine Mobilfunk-Flatpakete überarbeitet. Es gibt neue Starter-Tarife, neue All-On-Tarfe und neue Data-Tarife.

Handy im Ausland O2: Roaming-Gebühren im Überblick Was kostet bei O2 die Handynutzung im Ausland? Ob Vertrags- oder Prepaidtarif, EU-Ausland oder Fernreise: Alle Roaming-Gebühren bei O2 im Überblick. Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…