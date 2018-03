© Archiv Telekom Xtra: Prepaid-Guthaben ausbezahlen lassen

Wird eine Xtra-Karte 24 Monate nicht genutzt, schickt die Telekom vorab eine SMS oder ein Schreiben, das über die Kündigung informiert. Laden Sie die Karte innerhalb einer genannten Frist auf, können Sie sie weiter nutzen. Ansonsten wird die Xtra-Karte gesperrt.

Anzeige

Doch was passiert dann mit dem Restguthaben auf der Karte? Das muss Ihnen die Telekom ausbezahlen. Schicken Sie dazu die Prepaid-Karte an die Telekom. Geben Sie in einem formlosen Kündigungsschreiben noch eine Bankverbindung an, auf die das Restguthaben überwiesen werden soll und bitten Sie um Ausbezahlung des restlichen Guthabens. Legen Sie zur Sicherheit noch eine Kopie Ihres Personalausweis bei.

12 Smartphone-Flatrates ab 20 Euro im Vergleich

Versenden Sie das Ganze am besten per Einwurf-Einschreiben, um sicher zu gehen, dass die Sendung ankommt, an folgende Adresse:

Telekom Deutschland GmbHPostfach 30 04 4853184 Bonn

Anzeige

Mehr zum Thema Rufnummernmitnahme Handynummer beim Anbieterwechsel mitnehmen Wer mit seinem Mobilfunkanbieter unzufrieden ist, kann mit seiner alten Handynummer wechseln. Wir erklären, wie die Rufnummernmitnahme funktioniert.

Handy-Tarife im Ausland Mit dem Smartphone in den Urlaub Die EU will die Roaming-Gebühren abschaffen - aber erst 2017. Doch schon jetzt sorgen die Mobilfunkanbieter mit attraktiven Auslandsbundles weltweit… Connect Studie Zufriedenheit bei Festnetz-Kunden Wer wachsen will, braucht glückliche Kundschaft, das gilt für die TK-Branche insbesondere. connect hat eine große Studie zur Zufriedenheit der…

Datenpakete Mobile Datentarife für Tablets Zuhause und unterwegs greifen wir immer häufiger zum Tablet, wenn wir surfen wollen. Wir vergleichen, welche mobilen Datentarife für Tablets die… Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…