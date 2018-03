© Yahoo Yahoo! Finance Börsen-App

Der Suchmaschinen- und Portalbetreiber Yahoo unterhält mit Yahoo! Finanzen eine recht umfangreiche Online-Plattform für die Themen Börse, Finanzplätze, Aktien, Wirtschaft und Währungen. Die dort abrufbaren Inhalte bilden die Datenbasis für die gleichnamige App.

Konzipiert ist diese als Realtime-Anwendung, in der Änderungen in Echtzeit angezeigt werden, sobald sie vorliegen. Beim Start erscheint eine Übersichtsseite mit den führenden Indizes, den Schlagzeilen des Tages und Kurswerten in Form von Marktführern und Nachzüglern. Komplettiert wird die Übersicht durch die wichtigsten Wechselkurse für einen Euro.

Bewertung: 5 von 5 Sternen

Testgerät: iPhone 5

Preis: kostenlos

Download: itunes.apple.de

Alle Angaben in roter Farbe bedeuten Verluste, in Grün werden Gewinne gekennzeichnet. Durch Antippen der absoluten Wertänderungen erscheint das Plus oder Minus in Prozent - besser wäre es, wenn diese Angabe ohne Fingerzeig sofort ersichtlich wäre.

Ein Tipper auf "Kurse" öffnet die wichtigste Kategorie der App mit Börsenindizes und einzelnen Aktien. Die Darstellung in Form von Kacheln mit abgerundeten Ecken ist ebenso zweckmäßig wie ansprechend. Standardmäßig enthalten sind etwa DAX, TECDAX, Dow Jones, Nasdaq und Nikkei. Das Antippen einer Kachel öffnet die Details. Dreht man das iPhone, erscheint die Diagrammansicht. Clever: Durch längeres Antippen einer Kurskachel öffnet sich eine Leiste, über die man den Kurs verschieben, in seiner Darstellung ändern (kompakt, Diagramm oder Details) oder ihn löschen kann.

Unter "Recherche" gibt es den Finanznachrichtenticker sowie eine Zusammenstellung wichtiger Indizes.

Fazit

Vor allem durch die grafische Präsentation der Kursdaten springt die App ins Auge. Die Kurse erscheinen allerdings mit 15-minütiger Verzögerung.

