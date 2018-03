© Bloomberg Bloomberg Finanz-App

Bewertung: 3 von 5 Sternen

Testgerät: iPhone 5

Preis: kostenlos

Download: itunes.apple.de

Die Bereiche Aktien, Börse und Wirtschaft bilden den Schwerpunkt der Bloomberg-App. Die gezeigten Nachrichten und Analysen stammen von den Wirtschaftsexperten des Bloomberg-Medienkonzerns. Das von Michael Bloomberg, dem Bürgermeister von New York, betriebene Unternehmen liefert mit dieser App kostenlose Inhalte - für Nutzer des kostenpflichtigen Dienstes Bloomberg Anywhere gibt es eine separate iOS-App.

Beim Start gilt es zunächst, die ellenlangen Nutzungsbedingungen zu bestätigen. Die App selbst ist weitgehend auf Deutsch, die Meldungen und Audiobeiträge werden allerdings englischsprachig ausgeliefert.

Unter "News" zeigt die in dunklen Farben gehaltene App aktuelle Nachrichtenbeiträge in Kurzform an, durch Antippen kommt man zum Meldungstext. Die Länge der Beiträge schwankt, ebenso die Zahl der Bilder. Auch Videos sind gelegentlich dabei. In einer Leiste erscheint Werbung.

Gut: Über eine Taste ganz oben kann man die dunkle Textanzeige für eine bessere Lesbarkeit bei Sonnenlicht invertieren. Die berücksichtigen Meldungen legt der Nutzer über "Bearbeiten" fest. Es erscheint eine Rubrikenliste, in der man seine Favoriten auswählen kann. Anschließend bringt man die Wunschrubriken über die Anfasser am Zeilenende in die bevorzugte Reihenfolge.

Zu den Pluspunkten der App gehört die Aufbereitung von Aktienindizes unter "Märkte" mit Linien- und Kreisdiagramm sowie Top-Gewinnern und -Verlierern. Aktienkurse lassen sich unter "Aktiensuche" abfragen und unter "Meine Aktien" als Liste verwalten. Innerhalb der Aktienanzeige holt man durch das Drehen des iPhones die Diagrammansicht auf den Schirm.

Fazit

Die Bloomberg-App gefällt durch die Ausführlichkeit ihrer Nachrichtenbeiträge, Audioinhalte und die Auswahlmöglichkeiten für News.

