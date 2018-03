Test: Route 66 Mobile 7

© Archiv Route 66 Mobile: übersichtliche Kartendarstellung und hilfreiche Volltextsuche

Das Navi-Paket Mobile 7 wird mit Karten von Deutschland, Österreich und der Schweiz für 299 Euro (nur Software: 99 Euro) und als Europa-Ausführung für 399 Euro (nur Software: 149 Euro) angeboten. Das Top-Zubehör ist bei beiden gleich: Eine 512-MB-MMC-Karte, eine hochwertige Handy-Universalhalterung und ein kompakter Bluetooth-GPS-Empfänger mit dem neuesten und empfangsstarken SiRF-III-Chipsatz liegen bei.

Die Bedienung und Menüs entsprechen größtenteils Mobile 2005, die Kartendarstellung ist an Mobile 2006 angelehnt. Daraus ist ein besonders flüssiges und rundes Navigationssystem entstanden. Die Kartendarstellung ist sehr übersichtlich. Bei der Bedienung gilt es, sich an die Pull-Down-Menüstruktur zu gewöhnen, auch die Zieleingabe via Volltext-Suche ist anfangs gewöhnungsbedürftig, dann aber hilfreich. Die Routenberechnung auf dem Land kann sich sehen lassen, in der Stadt produzierte Mobile 7 einige wenige überflüssige Schlenker.

Staumeldungen via Internet gibt's kostenlos, nur die übertragene Datenmenge geht zu Lasten Ihres Geldbeutels. Unterwegs gefiel vor allem die auch im 3-D-Modus klare Kartendarstellung mit der übersichtlichen Infoleiste am unteren Rand. Die Sprachausgabe ergänzt die Zielführung präzise, die Stimme ertönte aber teilweise etwas reserviert.

Fazit: Ein in jeder Hinsicht überzeugendes Gesamtpaket.

connect-Urteil gut (395 Punkte)

