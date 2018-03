© Archiv The Missing Sync

Das US-Softwarehaus Mark/Space hat sich ganz dem Thema Synchronisation verschrieben. Sein Sync-Programm The Missing Sync for Android bietet es zum Preis von 39,95 US-Dollar an (www.markspace.com). Das Paket enthält eine Vielzahl an Einzelmodulen, die den Abgleich von Kontakten, Terminen, Aufgaben und Notizen zwischen den Mac-OS-X-Systemprogrammen oder auch der Mac-Version von Microsoft Outlook und Android-Smartphones erledigen.

Zusätzlich lassen sich Musikdateien, Podcasts, Fotos und Videos vom Mac auf den Androiden übertragen. Videodateien kann die Software dabei nach Bedarf sogar konvertieren. Last but not least unterstützt sie die Übertragung von Browser-Bookmarks, Dokumenten und Klingeltönen. Als Gegenstück für den Abgleich dient eine App auf dem Android-Smartphone, die kostenlos im Google Play Store erhältlich ist.

Noch keine Unterstützung für Mac OS 10.9 Mavericks

Einziger, aber gravierender Schönheitsfehler: Die Synchronisation von Adressen, Terminen, Aufgaben und Notizen funktioniert derzeit nicht unter Mac OS X 10.9 Mavericks. Lediglich die Übertragung von Multimedia-Dateien ist unter Mac OS X 10.9 möglich. Hintergrund: Weil Apple die sogenannten "Sync Services" aus seiner neuesten Mac-OS-X-Version entfernt hat, muss Mark/Space diese Grundfunktionen nun selbst programmieren. Eine entsprechende Entwicklung hat der Anbieter nach eigener Auskunft bereits gestartet - bis die Sache fertig ist, dauert es aber noch.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Über 20% Preisverfall iPhone 5, Galaxy S5 mini und mehr - elf… Vom Apple iPhone 5 über das Lumia 930 bis zum Galaxy S4: Wir zeigen aktuelle Preiskracher-Smartphones, die um bis zu 23 Prozent günstiger sind als…

Systemfrage iOS, Android und Windows Phone im Vergleich Komfort im geschlossenen System oder Vielfalt durch Offenheit? Apple, Google und Microsoft verfolgen unterschiedliche Ansätze. Die drei… Smartphone und Tablet einrichten Android 5 mit neuen Einstellungen optimal konfigurieren Googles neueste Android-Version bringt neue Einstellungsmöglichkeiten mit sich: Wir zeigen Ihnen wie sie Android 5 am besten konfigurieren.

Lollipop, Kitkat, Ice Cream Sandwich Android-Updates: Warum dauert das so lange? Android 5 ist erst auf wenigen Smartphones eingetrudelt. Warum dauert das so lange? Acht Fragen rund um Android-Updates. Gratis-App Scannen unter Android mit Google Drive Wie Sie aus Ihrem Android-Smartphone einen Scanner machen: Mit der App Google Drive geht's einfach, bequem und gratis.