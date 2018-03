Tipp: Bei Emporia-Handys Kontakte per SMS empfangen

Emporia-Handys bieten die Möglichkeit, Kontakte per SMS zu empfangen. Wir zeigen, wie Sie damit das Telefonbuch ganz einfach aus der Ferne pflegen können.

Emporia hat sich auf Senioren-Handys spezialisiert und weiß, dass diese häufig von der nachfolgenden Generation eingerichtet und gepflegt werden. Das macht man beim ersten Mal gerne, doch was ist, wenn später mal ein Kontakt ins Adressbuch eingetragen werden soll? Das lässt sich ganz einfach aus der Ferne mit dem eigenen Handy und einer SMS erledigen.

Schritt 1: Funktion am Emporia-Handy aktivieren

Damit sich aus der Ferne Kontakte ins Telefonbuch eintragen lassen, muss die entsprechende Funktion zunächst am Emporia-Handy aktiviert werden. Rufen Sie dazu am Emporia-Handy das Menü auf. Viele Emporia-Handys bieten dafür eine eigene Taste an der Seite. Wählen Sie dann über die Navigationstaste Telefonbuch und dann SMS ins TelBuch. Ihre Eingaben müssen Sie jeweils mit der grünen OK-Taste bestätigen.

Setzen Sie unter dem Menüpunkt SMS ins TelBuch den Haken bei Ein. Wenn Sie den Haken bei Nur vom TelBuch setzen, empfängt das Handy Kontakte nur von Personen, die bereits im Telefonbuch eingetragen sind. Über die rote Hörertaste kommen Sie dann wieder zurück zum Startbildschirm.

Schritt 2: Telefonbucheintrag versenden

Nun können Sie von einem anderen Handy oder Smartphone aus Kontaktdaten ins Telefonbuch des Emporia-Handys schicken. Dazu genügt eine SMS in einem speziellen Format. Der SMS-Text muss folgendermaßen aussehen: #Name#Nummer#, also beispielsweise #Peter#123456789#

Der Empfänger muss am Emporia-Handy die eingegangene Nachricht lediglich per OK-Taste bestätigen. Damit sind Name und Nummer im Telefonbuch des Handys eingetragen.

Hinweis: Wir haben den Tipp mit einem Emporia Talk Comfort ausprobiert. Diese Funktion bieten aber alle Modelle des Herstellers.

