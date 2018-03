Tipp: HTC-One-Smartphones zum WLAN-Hotspot machen

© Hersteller HTC One V als WLAN-Hotspot

Schritt 1: WLAN-Hotspot aktivieren

Gehen Sie im Hauptmenü auf WLAN-Hotspot. Alternativ können Sie im Menü auch Einstellungen aufrufen und unter Drahtlos & Netzwerke auf Mehr... klicken. Wählen Sie dann den Punkt Mobiler Hotspot & Anbindung und auf dem nächsten Bildschirm setzen Sie einen Haken hinter Mobiler WLAN-Hotspot.Wählen Sie dann den Punkt WLAN-Hotspot-Einstellungen.

Schritt 2: Per Laptop oder Tablet online gehen

Nun erscheint eine kurze Erklärung, wie Sie Ihren PC per WLAN mit dem HTC-Smartphone verbinden. Hier werden insbesondere der Name des Hotspots und der Sicherheitsschlüssel angegeben, den Sie am Rechner eingeben müssen. Klicken Bestätigen Sie die Erklärung mit OK.

Schritt 3: WLAN-Hotspot konfigurieren

Nun erscheint ein Bildschirm mit den WLAN-Hotspot-Einstellungen. Wenn Sie den Router-Name, die Sicherheitsstandard oder das Kennwort ändern wollen, müssen Sie oben im Bildschirm den Haken bei Mobiler WLAN-Hotspot entfernen.

Über den Punkt Benutzer verwalten unten am Bildschirm können Sie sehen,wer den WLAN-Zugangspunkt des Smartphones nutzt und festlegen, wieviel Nutzer Sie zulassen möchten. Weitere Einstellungsoptionen finden Sie, wenn Sie oben rechts im Display auf Menü und dann auf Erweitert klicken.

Wichtiger Hinweis: Das Smartphone zum Hotspot zu machen empfiehlt sich nur, wenn Sie eine Datenflatrate für das Smartphone gebucht haben und sich außerdem nicht im Ausland befinden. Anonsten kann der Surfspaß schnell teuer werden. Denn die per WLAN verbundenen Geräte nutzen die Mobilfunkverbindung des Smartphones, um ins Internet zu kommen.

