Blackberry Z10

Tipp: Privatsphäre schützen beim Z10

von Markus Eckstein

Mit den falschen Einstellungen verrät der Blackberry Z10 Ihren Kontakte, welche Musik und womöglich welche Videos im Player laufen. Wer also Pornos lieber heimlich sehen will, sollte einen Blick in die Einstellungen werfen.