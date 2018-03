Tipp: Schutz vor Lauschern

Sollte Ihr Mobilteil in einer Hacker-Basisstation eingebucht sein, wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Menü auf Ihrem Mobilteil auf einmal anders aussehen.

Der Grund: Viele Funktionen werden von der Basisstation direkt ins Menü des Mobilteils gespielt. Unwahrscheinlich, dass die gefälsche Basis genau diese Funktionen unterstützt. Benutzen Sie in diesem Falle Ihr DECT-Telefon nicht mehr und steigen Sie auf ein schnurgebundenes Gerät um.

Abhilfe schafft auch die fortgeschrittene Art des Strahlenreduzierers Eco Mode: Die meisten neueren Siemens-Modelle beherrschen die manuelle Reduktion der Sendeleistung der Basis. Dies hat den willkommenen Nebeneffekt, dass die Reichweite der Basis abnimmt.

Eco Mode macht das Lauschen schwieriger

Folge: Der Angreifer muss viel näher an Ihr DECT-System ran als bei herkömmlichen Telefonen. Einfach vom PKW am Straßenrand wird Lauschen so in den allermeisten Fällen nicht mehr möglich sein.

Sollten Sie ein Mobilteil an einer AVM FritzBox Fon WLAN 7270 eingebucht haben, können Sie auch im DECT-Menü der FritzBox überprüfen, ob die Kommunikation zwischen Mobilteil und Basis verschlüsselt abläuft.

Wenn ja, sind Sie zumindest vor einfachen Digitalscannern sicher. Der einzige wirkliche Schutz derzeit: Führen Sie sensible Gespräche mit einem schnurgebundenen Telefon.

