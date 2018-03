Tipps: So vermeiden Sie Ärger

Bevor Sie loslegen, sollten Sie sich über einige Dinge im Klaren sein. connect verrät, was Sie beachten müssen, wenn Sie Ihre Seite online bringen.

Für jede Webseite ein Impressum

Traurig, aber wahr: Der Abmahn-Wahnsinn macht auch vor Homepages nicht halt. Bislang war ein Impressum nur für kommerziell betriebene Websites nötig. Das macht Sinn: Schließlich soll der Kunde im Reklamationsfall erfahren, wer hinter dem Angebot im weltweiten Netz steckt. Einige Urteile gehen aber derzeit auch in die Richtung, dass private Homepages ein Impressum benötigen. Gehen Sie also gleich auf Nummer Sicher und legen Sie eine Seite an, die von allen anderen Seiten per Link erreichbar ist. Geben Sie dort Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an. Ebenfalls wichtig: Lehnen Sie im Impressum die Verantwortung für die Inhalte von Drittseiten ab, auf die Sie in Ihrer Homepage verlinken.

Automatisierte Werbe-Mails vermeiden

Geben Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse an, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für Versender von Werbemails. Die grasen automatisiert Homepages ab und suchen nach dem @-Zeichen. Um solche Mails zu vermeiden, geben Sie Ihre Mail-Adresse folgendermaßen an: Name(at)domain.de

Gästebuch und Onlinezähler einbinden

Ein Gästebuch oder einen Onlinezähler können Sie auch ohne Programmierkenntnisse einbinden. Fertige Gästebücher, Besucherzähler oder sonstige Gimmicks gibt's gratis im Netz. Auch bei den meisten Homepagekomplettpaketen sind diese Goodies inklusive.

