Das Sony Ericsson K850i

Adressbuch sichern: Das K850i bietet die Möglichkeit, das Adressbuch auf der Speicherkarte zu sichern - allerdings ist diese Funktion ziemlich versteckt: Rufen Sie das Adressbuch (Kontakte) auf, wählen Sie "Optionen", danach "Mehr" und schließlich "Erweitert", um zum Menüpunkt "Auf Speicherk. sicher." zu gelangen. Das empfiehlt sich insbesondere vor einem Update der Handy-Software.

Navigation per Zifferntastatur: Das Scrollen im Menü können Sie sich sparen. Die zwölf Einträge des Hauptmenüs können Sie über die zwölf Zifferntasten direkt aufrufen. Auch in den Untermenüs funktionieren die Zifferntasten als Schnellwahltasten.

Schnellzugriffe: Neben der Hörertaste links unter dem Display findet sich die Sondertaste, die zu einem kleinen, praktischen Menü aus mehreren Reitern führt. Hier finden sich unter "Neuigkeiten" verpasste Anrufe oder eingegangene Nachrichten. Der Reiter "aktive Anwendungen" ist selbsterklärend.

Unter "Verknüpfungen" können Sie Direktzugriffe zu den für Sie wichtigen Funktionen oder Einstellungsoptionen einrichten. Gerade damit lässt sich viel Scrollerei ersparen. Der vierte Reiter mit Schnellzugriffen auf den Browser scheint lässlich.

Texteingabe: Beim Wechsel der Handymarke stellt die Umstellung bei der Texteingabe eine der größten Herausforderungen dar. Nichts ist beim Tippen mehr da, wo man es gewohnt ist. Beim K850i schalten Sie die Texteingabehilfe T9 durch Halten der Sterntaste ein und aus. Ein kurzer Druck wechselt zwischen Klein- und Großbuchstaben.

In den Zahlenmodus zur Eingabe von Ziffern gelangen Sie so allerdings nicht. Entweder Sie halten die entsprechende Zifferntaste, bis die gewünschte Zahl erscheint. Gilt es einige Ziffern zu tippen, so kann über die Rautetaste in den Zahlenmodus gewechselt werden. Auf diesem Weg können Sie zudem die Eingabesprache ändern. Das Leerzeichen steckt unter der Rautetaste.

Für unverbesserliche T9-Ignoranten zeigt das Handy beim Tippen auf eine Taste, welche Buchstaben und Zeichen bei weiteren Tastendrücken folgen.

