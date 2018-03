Das Sony Ericsson W980

© Archiv

Flugmodus: Die einen brauchen es, die anderen nervt's: Das W980 lässt sich so einstellen, dass es beim Einschalten fragt, ob es tatsächlich die Funkmodule aktivieren oder lieber im Flugmodus starten soll. Ob diese Abfrage beim Start erfolgt, lässt sich unter "Einstellungen/Allgemein/Flight Mode" festlegen.

Für Empfang und Ausdauer: Im UMTS-Netz fällt die Strahlungsleistung beim W980 etwas ab, zudem saugt es sowohl im Standby-Betrieb als auch während eines Gesprächs deutlich stärker am Akku. Die Sprechzeit ist im UMTS-Netz nicht einmal halb so lang wie in den GSM-Netzen (900 und 1800 MHz).

Unter "Einstellungen/Verbindungen/Mobilfunknetze/GSM/ UMTS-Netze" lässt sich das W980 auf reinen GSM-Betrieb umstellen. Im GSM-Netz ist allerdings der Internet-Zugriff deutlich langsamer.

Schnellzugriffe: Wer regelmäßig zwischen reinem GSM-Empfang zum Telefonieren und UMTS-Empfang für schnellen Internet-Zugriff wechseln will, kann hierfür einen eigenen Schnellzugriff definieren und sich somit den langen Weg durchs Menü sparen.

Die Schnellzugriffe werden über den kleinen Drücker unter der Hörertaste aufgerufen. Scrollt man bis ans Ende der Liste mit den voreingestellten Verknüpfungen, erscheint die Option, selbst neue Verknüpfungen zu definieren.

Sobald man diese auswählt, kann man einfach im Hauptmenü bis zum gewünschten Eintrag navigieren und über den linken Softkey ("Verknü") einen Schnellzugriff definieren. Über "Optionen" lässt sich der neue Eintrag wieder löschen oder innerhalb der Liste verschieben.

Schnell tippen: Das W980 unterstützt natürlich auch die Texteingabehilfe T9. Diese lässt sich durch Halten der Sterntaste ganz einfach aus- und einschalten. Sind viele Ziffern einzugeben, wechselt man am besten in den Zahlenmodus. Der versteckt sich in der Liste der möglichen Eingabesprachen, die durch Halten der Rautetaste aufgerufen wird.

Play now: Vorsicht mit dem Menüeintrag "Play now": Er startet den Internet-Browser und führt auf Sony Ericssons Download-Portal für Spiele, Klingeltöne etc. Dabei fallen natürlich Kosten an. Wer auf mobiles Internet verzichten will, kann unter "Einstellungen/Verbindungen/Interneteinstellungen/ Verbinden mit" alle gespeicherten Datenkonten löschen.

