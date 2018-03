Das HTC HD2

Lautes Klingeln in der Tasche

© Foto: Hersteller

Liegt das Handy auf dem Tisch, ist der Klingelton zu laut, steckt es in der Tasche, klingelt es zu leise. Das HD2, das viele qua seiner Größe sicher per Rucksack oder sonstiger Tasche transportieren werden, bietet für dieses Problem eine einfache Lösung. Unter "Menü/Einstellungen/Sound & Display" findet sich der Punkt "Taschenmodus". Ist dieser aktiviert, klingelt das HD2 automatisch lauter, wenn es in einer Tasche steckt. Das erkennt das Gerät mithilfe von Sensoren, was im Test recht zuverlässig klappte.

Facebook

Der installierte Facebook-Client ist bei einigen Funktionen etwas eingeschränkt. So ließen sich im Test Status-Updates nicht kommentieren. Ein gute Alternative stellt die für Handys optimierte Facebook-Seite dar. Die URL lautet m.facebook.com.

HD2 als WLAN-Router

© Foto: Hersteller

Per HSPA kommt das HD2 übers Mobilfunknetz flott ins Internet. Diese schnelle Leitung können auch andere Geräte nutzen, die Wireless LAN beherrschen. Denn das HD2 kommt mit einer speziellen Software, die das HD2 zum WLAN-Router macht. So kann etwa ein Laptop übers HD2 ohne Kabelverbindung online gehen. Durch einen WEP-Schlüssel lässt sich der Zugang schützen; im Alltag empfiehlt es sich, die WLAN-Router-Funktion bei Nichtgebrauch abzuschalten.

Startbildschirm einrichten

© Foto: Hersteller

Die von HTC entwickelte Sense-Oberfläche bietet auf dem Startbildschirm über ein Register schnellen Zugang zu wichtigen Funktionen wie dem E-Mail-Postfach oder zu den wichtigsten Kontakten. Durch Wischen über das Display gelangt man von einem Register zum nächsten. Welche Register angezeigt werden, legen Sie auf dem zentralen Homescreen über "Menü/Home Tabs verwalten" fest.

