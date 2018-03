Starten Sie auf der grünen Wiese

Was zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach ist. Liegen aber bereits auf mehreren Geräten identische Termine vor, kommt es mit der Zusammenführung zu Duplikaten. Im Idealfall bestimmt man vor der ersten Zusammenführung nur eine Quelle, beispielsweise Outlook, und leert die anderen Kalender oder entfernt zumindest Einträge, die zu Duplikaten führen können. Aus diesem Grund sollten Termine auch keinesfalls bereits vor der Synchronisation zu Google übertragen werden.

Legen Sie neue Termine nur einmal an

Auch für neue Termine gilt: Ganz gleich, ob die Eintragung auf dem Smartphone, in Outlook oder im Browserfenster des Onlinedienstes erfolgt: Wichtig ist, dass der Termin nur einmal angelegt wird - und nicht etwa auf dem Smartphone und zusätzlich in Outlook. Auch wenn es etwas dauern sollte, werden neue Termine in der Regel automatisch in alle Kalender übertragen. Bei intervallgebundenen Diensten wie Google Calendar Sync können gegebenenfalls die Abstände verkürzt werden.

Vermeiden Sie doppelte Synchronisation

Wenn Outlook mit einem Onlinedienst abgeglichen wird, sollte man auf eine zusätzliche, direkte Synchronisation zwischen Smartphone und Outlook verzichten. In Programmen für die Medienübertragung kann der Abgleich mit Outlook, falls angeboten, in der Regel deaktiviert werden.

Vermischen Sie keine unterschiedlichen Dienste

Wird auf dem iPhone der Google Kalender genutzt, sollte unter Umständen die iCloud-Kalender-Synchronisation deaktiviert werden. Zwar können beide Kalender parallel genutzt werden, ein neuer Termin muss jedoch einem der Kalender zugeordnet werden. Eine Übertragung findet nur zu dem ausgewählten Dienst statt - und nur zu den Geräten, die mit diesem kommunizieren.

Nutzen Sie den Geburtstagskalender

Outlook legt die Geburtstage aus den Kontakten in einen eigenen Geburtstagskalender, der, wie die anderen Kalender, ein- und ausgeblendet werden kann. Die Erfassung von Geburtstagen erfolgt vor diesem Hintergrund am sinnvollsten im Adressbuch.

