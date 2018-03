TMC-Pro liefert die Daten

Die TMC-Pro-Daten bekommt der Kunde zwar nicht umsonst, denn sie zu sammeln und zu bearbeiten ist teuer. Bber TMC-Pro-Nutzer bestätigen, dass sie auf die hochaktuelle und verlässliche Verkehrsinformation nicht mehr verzichten wollen. Was aber kann man denn dann noch besser machen? Einfache Antwort: mehr Straßen einbeziehen.

Heute sind in Deutschland Autobahnen zu 90 Prozent abgedeckt und damit fest im Blick von TMC-Pro. Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, werden TMC-Pro-Daten wahrscheinlich auch in HD Traffic einfließen. Was TMC-Pro aber für umfassende Verkehrsinformation fehlt, sind Hauptverkehrsstraßen, Bundes- und Landstraßen, Autobahn-Auf- und Abfahrten. TMC-Pro deckt dies alles bislang nicht ab.

© Archiv stationär: 4000 stausensoren und 5500 induktionsschleifen kontrollieren für tmc-pro die autobahnen, staus werden in echtzeit gemeldet. grün: stausensoren; rot: induktionsschleifen.

Das dichte deutsche oder gar europäische Straßennetz deshalb mit Verkehrsfluss-Sensoren (wie wir sie von Autobahnbrücken kennen) und Induktionsschleifen zu dekorieren, sähe nicht gut aus, und beim Zahlen würde auch niemand die Hand heben. Also suchten die Verkehrstelematik-Spezialisten nach bereits vorhandenen Informationen, die sich mit überschaubarem Aufwand verwenden lassen.

Und so entdeckten T-Systems und Vodafone, dass sich Autofahrer- Handys perfekt zum Generieren von Verkehrsinformationen eignen. Während T-Systems diese Erkenntnis noch nicht in TMC-Pro einfließen lässt. Obwohl es die Technologie schon im Griff hat, liefert Vodafone nun Handy-Bewegungsdaten an TomTom.

