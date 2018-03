Tobit ClipInc

Rosinen herauspicken oder einfach alles aufnehmen? Bei ClipInc. spielen Komfortfeatures eine große Rolle.

© Archiv Gut sortiert: Der Katalog von ClipInc. umfasst die beliebtesten deutschen wie internationalen Radiosender.

Obwohl eher für seine Unternehmens-Software namens "David" bekannt, hat die deutsche Software-Schmiede Tobit (tobit.com ) mit dem Radio-Rekorder ClipInc. ein echtes Juwel im Portfolio. Dessen Software erinnert zwar dank der optisch gebürsteten Metalloberfläche an Mac OS X, ist aber dennoch nur für Windows-Nutzer verfügbar - und zwar in zwei Varianten: Die kostenfreie Basisversion eignet sich für Gelegenheitsnutzer, die deutlich komfortablere Version für Profis ist mit 14,90 Euro erfreulich günstig zu haben.

Manueller Track-Export in der Basisversion

Der wichtigste Unterschied zwischen der kostenfreien und der kostenpflichtigen Version: Nur wer bezahlt, profitiert vom "Auto-Clip"-System, bei dem alle von einem Sender gespielten Songs automatisch als MP3-Datei gespeichert werden. In der Basisvariante zeichnet ClipInc. zwar auf Wunsch ebenfalls alle Songs auf, doch muss man sich dann die Rosinen herauspicken - also die gewünschten Titel, die komfortabel mit Titel, Interpret, Genre und, falls vorhanden, sogar Erscheinungsjahr und BPM-Angabe angezeigt werden, von Hand als MP3-Datei sichern.

Viele sinnvolle Zusatzdienste

© Archiv Zum Mitsingen: Lyrics, Albumcover und mehr sind bei ClipInc. nur einen Klick vom aktuellen Song entfernt.

Was ClipInc. so besonders macht, sind die Komfortservices der Software: So können zu einem Titel mit einem Klick Albumcover und Lyrics angezeigt werden, und wer Gefallen an einem Song gefunden hat und ihn in hoher Qualität erwerben will, kommt mit einem Klick zum Shop von Musicload - selbst Konzerttickets bekommt man ohne Umschweife, falls verfügbar. Weiteres Goodie: ClipInc. zeichnet auch WMA-Streams wie SWR3, Bayern3 oder SWR1 auf. Zwar lässt sich bei ClipInc. nur auf eine fest definierte Liste von Sendern zugreifen, doch sind sehr viele deutsche Sender im Angebot - und Tipps für neue Sender nimmt der Hersteller gerne entgegen.

