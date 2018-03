Mit der Software "Home" kann man sein Navi verwalten und mit allerhand Goodies vollpacken. Die Gliederung der Oberpunkte in Reitern war bei der Vorgängerversion allerdings einen Tick übersichtlicher und gewohnter, da viele PC-Programme und Internetseiten auf diesem Konzept aufbauen. Hier ist nun Blättern angesagt - verlaufen kann man sich trotzdem nicht. Gleich auf der ersten Seite findet man den Link zu den Kartendownloads und -aktualisierungen. Direkt über das Interface kann man Karten der ganzen Welt hinzukaufen; die Rechnung erhält man an die bei der Registrierung angegebenen Adresse. Auch Ansagestimmen, etwa die von Franz Beckenbauer oder Boris Becker, kann man über die Software kaufen und aufs Gerät laden. Die Angebote an zusätzlichen POIs und Routen sind in der neuesten Version angenehm umfangreich und werden zum Großteil von der Community generiert.

© Archiv Branchenziele kann man von Google Maps an "Home" und von dort aus aufs Navi senden.

Über die MapShare-Optionen legt man fest, ob man seine eigenen Kartenänderungen mit der Community teilen will und ob man nur TomTom-geprüfte MapShare-Änderungen oder grundsätzlich alle auf das Gerät laden möchte. Über die Fernsteuerung kann man, ohne das Gerät vom PC trennen zu müssen, alle Änderungen und Aktualisierungen überprüfen. Die Navi-Oberfläche wird dabei eins zu eins am Monitor abgebildet. Natürlich darf die Firmwareaktualisierung in "Home" nicht fehlen - diese ist meist kostenlos. Die neueste Funktion ist das Zusammenspiel mit Google Maps: Branchenziele kann man direkt von maps.google.de über "Home" aufs TomTom schicken und dort weiterverwenden. Komplette Routen funktionieren leider noch nicht. Ansonsten ist TomTom Home aber ein Rundumsorglospaket für jeden TomTom-User.

