Top 30-Smartphones im Ausdauercheck

Große Touchscreens, schnelles Internet, Navigation und Videos: All das, was ein Smartphone ausmacht, saugt auch kräftig am Akku. Connect hat sich angeschaut, wie lange die 30 besten Smartphones durchhalten.

Beim Umstieg von einem Handy auf ein Smartphone kann man recht anschaulich erfahren, wieviel Technik in so einem kleinen Wunderwerk steckt. Denn all die Technik, ob großer Touchscreen, die zahlreichen Funkmodule, Software oder Push-Dienste für Nachrichten, all das braucht Strom. Und so kann es schnell passieren, dass das Mobilfunkgerät nicht mehr wie früher einmal die Woche, sondern täglich an die Steckdose muss.

Wir haben uns im Folgenden die 30 besten Smartphones aus der connect-Bestenliste angeschaut und verraten, welche genügsam sind und mit welchen Kandidaten Sie kaum über einen Tag kommen.

So wird die Ausdauer gemessen

Für die Ausdauermessung verwendet connect folgende Formel: Betriebszeit des Smartphones ist gleich Akkukapazität geteilt durch Stromverbrauch. Diese beiden Variablen werden getrennt ermittelt.

Vor der Messung der Kapazität, also des Speichervermögens, wird der Akku zuerst mehrfach ge- und entladen. Dadurch erreicht er seine optimale Leistung. Erst dann wird die eigentliche Messung vorgenommen.

Danach wird der Stromverbrauch des Smartphones in verschiedenen Betriebszuständen gemessen. Beispielsweise während eines Telefonats. Die Gesprächszeit wird getrennt nach GSM- und UMTS-Betrieb bestimmt.

Zusätzlich wird der Strom bei eingeschaltetem Display gemessen. Aus den Strömen und der Akkukapazität errechnet connect die typische Ausdauer. Als typisch gilt dabei ein Mix aus verschiednen Anwendungen wie Telefonie, Internet und sonstiger Nutzung. Die typische Ausdauer ist somit ein Maß für die Betriebszeit, die ein normaler Nutzer im täglichen Gebrauch erwarten darf. Und damit bei Smartphones der wichtigste Ausdauerwert überhaupt.

Die typischen Werte

Bei den 30 besten Smartphones reichen die Werte bei der typischen Ausdauer von 5 Stunden bis knapp 10 Stunden. Der Mittelwert liegt bei 6:30 Stunden. Die Hälfte der Smartphones hat eine typische Ausdauer zwischen 5:45 und gut 7 Stunden.

Die kürzeste gemessene Gesprächszeit beträgt im GSM-Bereich knapp 7 Stunden, die längste gut 13 Stunden. Der Mittelwert liegt bei 9:20 Stunden. Rund die Hälfte der getesteten Geräte bietet eine Gesprächszeit zwischen 8 und 10 Stunden.

Im UMTS-Betrieb fällt die Gesprächszeit meist deutlich schwächer aus. Hier hält das schwächste Gerät gerade mal 2:27 Stunden durch, das Beste immerhin 5:43 Stunden. Der Durchschnitt kommt auf 3:57 Stunden.

Da bei praktisch jedem Smartphone in den Einstellungen festgelegt werden kann, ob es UMTS oder nur GSM nutzt, kann man mit dieser Einstellungen im Bedarfsfall die Ausdauer spürbar verbessern - mit dem Nachteil, dass es etwa beim Surfen übers Mobilfunknetz deutlich langsamer vorwärts geht.

In der Bildergalerie erfahren Sie, welche Geräte viel Power haben und welche Geräte häufiger geladen werden müssen.

Bildergalerie Galerie Smartphones Top 30 Smartphones im Ausdauertest Internet surfen, Mails checken oder spielen macht auf heutigen Smartphones viel Spaß. Die meisten Nutzer wünschen sich deshalb ein Smartphone, das…

