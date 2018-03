© connect Top-Smartphones im Display-Check

Neben der Auflösung sind Helligkeit, Kontrast, Spiegelung und Farbabweichung die entscheidenden Kenngrößen für die Darstellungsqualität eines Smartphone-Displays. Um diese Werte objektiv zu ermitteln, betreibt das connect-Labor TESTfactory einen 150.000 Euro teuren Messplatz von Autronic Melchers. Dieser kann mit höchster Präzision die Helligkeit und das dargestellte Farbspektrum messen, auch die Abweichung bei einem seitlichen Blick auf das Display wird erfasst. Außerdem wird in einem aufwendigen Verfahren simuliert, wie groß der Einfluss des Umgebungslichtes auf die Darstellung ist: Kann man man an einem Sommertag im Freien noch etwas auf dem Smartphone erkennen? Wie gut ist die Anzeige in einem gut beleuchteten Büro? Die Intensität der Spiegelung wird ebenfalls im Labor ermittelt. Auf der Basis der gewonnenen Daten möchten wir ihnen die Smartphones vorstellen, die ganz unterschiedliche Displaytechnologien nutzen und sich dementsprechend auch grundlegend in der Anzeigequalität unterscheiden:

Bildergalerie Galerie Bildgewaltig Smartphones mit Top-Display iPhone, Galaxy & Co: Wir stellen die Smartphones mit den besten Displays vor.

