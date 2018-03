Toshiba mit frischem Design

Mit frischem Denken und ebensolchem Design verteidigt Toshiba den Ruf der innovativen Firma.

Neben dem auf der vorhergehenden Seite vorgestellten Mobile Internet Device hat Toshiba noch andere Innovationen mit nach Hannover gebracht. Etwa ein Quosmio-Notebook, dass eine aus Cell-Prozessoren bestehende, sogenannte Spurs-Engine besitzt. Cell-Prozessoren kommen Ihnen irgendwie bekannt vor? Richtig, die bringen die Playstation 3 von Sony auf Hochtouren. Im Quosmio-Prototyp sorgen die schnellen Spezialprozessoren für die Auswertung der Bilder von der eingebauten Display-Kamera. Die achtet auf die Gesten des Benutzers und steuert so das Notebook - Spielbergs "Minority Report" lässt grüßen, auch wenn die Sache in der Praxis noch nicht ganz so gut klappt wie im bekannten Zukunfts-Epos. Neben der Gestensteuerung können die Rechenknechte auch andere aufwendige Aufgaben übernehmen, etwa Gesichter in Filmaterial erkennen. Wer zum Beispiel alle Cate-Blanchett-Szenen in "I'm not there" finden will, hat hiermit leichtes Spiel. Doch ob oder wann die Spurs-getunte Quosmio-Maschine auf den Markt kommt, steht noch in den Sternen.

Realität ist hingegen schon jetzt, dass die Satellite-Baureihe von Toshiba nun mit einem neuen, im wahrsten Sinne des Wortes glänzenden Design aufwarten kann: Dezente hellgraue Streifen zieren bei der P300-/P300D-Serie einen anthrazitfarbenen Untergrund. Durch eine hochglänzende, transparente Oberfläche bekommt das Ganze zusätzliche Tiefenwirkung. Als interessantes Detail hat Toshiba auch die hochwertige Tastatur auf Glanz getrimmt. Auf den ersten Blick macht das neue Outfit einen beständigen und wenig kratzanfälligen Eindruck. Allen P300-Notebooks gemeinsam ist ein hochwertiges 17-Zoll-Display mit 1440?x?900 Bildpunkten. Bei dieser Bildschirmgröße sind sie natürlich eher für den stationären als für den mobilen Einsatz gedacht, zumal neben der Displaybeleuchtung auch schnelle Hardware am Akku saugt. Während der bisher einzige P300-Rechner auf einen Intel-Prozessor mit ATI Mobility Radeon HD3470-Grafik setzt, sind zwei der drei P300D-Modelle mit HD3650-Grafikchips noch spieletauglicher. Alle drei D-Modelle haben zudem AMD-Prozessoren verbaut. Damit ist klar, dass die neuen Toshibas als leistungsfähige Multimedia-Maschinen dienen können, wozu auch die digitalen Audioausgänge und die bei den teureren Modellen vorhandenen HDMI-Anschlüsse für den Fernseher passen.

