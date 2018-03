Touchwiz, Sense & Co.: Android-UIs im Vergleich

© Hersteller Android-UIs

In einer Welt, in der es von Gigahertz, Gigabyte, Mega- und Ultrapixeln nur so wimmelt, bleibt den Smartphone-Herstellern meist nur ein Weg, um sich abzuheben: die Software.

Anzeige

Kein Wunder also, dass alle renommierten Wettstreiter in der Android-Welt ihre Modelle mit einer selbst entwickelt Benutzeroberflächen ausstatten. Als Basis dient stets Google Android, die Schnittstelle zwischen Mensch und Betriebssystem schaut aber je nach Hersteller komplett anders aus.

Einige setzen auf eine stark überarbeitete Optik mit vielen Effekten und Animationen, andere vertrauen auf eine möglichst schlichte Darstellung und clevere Zusatzfunktionen.

Welche Features wirklich sinnvoll sind, welche eher nerven als helfen und wieso uns die Huawei-Lösung an die Software des iPhones erinnert, erfahren Sie nachfolgend.

Stock-Android

Nacktes Android, ohne Zusatz-Software. Das System lässt sich komplett den eigenen Vorstellungen anpassen. Sehr schlicht gehaltene Oberfläche, ohne Verschnörkelungen, mit klar strukturierter Menüführung.

Stock-Android im Check

Software-Updates sind meist sofort verfügbar. Eine Homescreen-Übersicht ist nicht vorhanden, der App-Drawer bietet weder Such- noch Sortierfunktion. Die App-Suche klappt nur über Google Now.

Bildergalerie Galerie Benutzeroberfläche Galerie: Stock-Android Das Original ist schlank und schlicht gestaltet, die Oberfläche dezent und die Bedienung top.

Samsung Touchwiz

Die Samsung-eigene Oberfläche Touchwiz bietet eine unschlagbare Menge an Zusatzfeatures und sehr umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Die Bedienoberfläche ist klar strukturiert, das Notification-Center sehr auskunftsfreudig.

Samsung Touchwiz im Porträt

Die schiere Menge an Möglichkeiten führt zu einem Feature-Overkill, eine spezielle Ansicht zum Anpassen der Homescreens gibt es nicht. Die App-Suche klappt nur über Google Now und nicht im App-Drawer.

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Samsung Touchwiz Der Homescreen erstreckt sich auf bis zu sieben Ansichten und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Auf der fixierten Dock-Leiste finden vier…

Sony UI

Die Optik hält sich nahe an Stock-Android, das minimalistische Konzept überzeugt durch einfache Handhabung. Viele nützliche Zusatzfeatures und spezielle Dienste bieten Mehrwert, verlangen aber auch ein wenig Einarbeitungszeit.

Sony UI im Check

Die Personalisierungsmöglichkeiten sind sehr umfangreich, auch das Notification-Center lässt Spielraum für eigene Vorlieben. Eine Helikopter-Ansicht für bessere Homescreen-Übersicht fehlt.

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Benutzeroberfläche Sony UI Sony setzt auf schlichte Optik nahe am Original. Die Bedienung ist einfach, das Design modern.

HTC Sense

Im Mittelpunkt steht der Blinkfeed. Hier laufen News und Status-Updates zusammen. Der App-Drawer ist im Vergleich zu Stock-Android genau wie die komplette Benutzeroberfläche generalüberholt.

HTC Sense im Check

Der neue Look wirkt modern, die Bedienstruktur ist gut durchdacht und konsequent umgesetzt. Besonders gut gefällt das an vielen Stellen schlank gehaltene Konzept. Im App-Drawer sind Datum und Uhrzeit redundant.

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Benutzeroberfläche HTC Sense Der Blinkfeed streamt Nachrichten und Statusmeldungen auf den Schirm. Das deutschsprachige Angebot ist solide, aber ausbaufähig. Wer's nicht mag, kann…

LG Optimus UI

Deutlich bunter und verspielter als Stock-Android, bietet gleichzeitig umfangreiche Personalisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten und viele praktische Zusatzfunktionen.

LG Optimus UI im Check

Die Bedienstruktur ist weitestgehend klar, an manchen Stellen verschachtelt sich die Menüführung ein wenig. Optische und funktionale Highlights setzen Akzente, je nach Kontext ist die Darstellung teilweise etwas überfrachtet.

Bildergalerie Galerie Benutzeroberfläche Galerie: LG Optimus UI Der Homescreen bietet maximal sieben Ansichten zum Einstellen. Die untere App-Leiste ist in jeder Ansicht fixiert; hier finden insgesamt sieben…

Huawei Emotion UI

App-Drawer und Homescreen verschmelzen zu einer Ansicht. Das Einstellungsmenü bietet eine clevere, reduzierte Ansicht, und das Notification-Center punktet mit schlanker Darstellung. Eine besondere und exklusive Funktion bietet der Berechtigungsmanager.

Huawei Emotion UI im Check

Das Design ist etwas verspielt, die Personalisierungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die App-Suche klappt nur über Google Now, Widgets für den Lockscreen gibt es keine.

Bildergalerie Galerie Benutzeroberfläche Galerie: Huawei Emotion UI Homescreen und App-Drawer verschmelzen bei Emotion UI zu einer Ansicht. Die Anordnung der Inhalte ist variabel und auf bis zu neun Ansichten…

Anzeige

Mehr zum Thema Tipps & Tricks Android: Clevere Browser-Tipps Anonym Surfen, Cookies löschen, Cache leeren oder Werbung ausblenden: Wir zeigen die wichtigsten Browser-Tipps und -Tricks für Android-Handys.

Smartphones der Woche Rückblick: Von A wie Angela bis Z wie Z10 Die Woche nach dem MWC und vor der Prästentation des Galaxy S4 hatte einiges zu bieten. Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im… Smartphones der Woche Rückblick: Die Woche des Galaxy S4 Das Galaxy S4 ist endlich da und überzeugt im ersten Test. Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick.

Hintergrund Android: Die Geschichte des Erfolgs Googles Android ist klare Nummer eins bei den Smartphone-Plattformen. Was macht den Erfolg aus? Wir zeichnen die Geschichte von Android nach. Tipps & Tricks Android-Handy individuell anpassen Homescreen, Menü, Klingelton oder Benachrichtigungsleiste: So optimieren Sie die Oberfläche Ihres Android-Handys ganz nach Ihrem Geschmack.