Smart waren die Fernseher schon 2011. Doch dieses Jahr nehmen sich die Hersteller vor, ihre Geräte noch geschmeidiger zu machen. Dabei geht es nicht nur um die grundsätzlichen Internetfähigkeiten. Die basieren weiterhin vor allem auf den jeweiligen Apps, die dem Kunden von den TV-Bauern zur Verfügung gestellt werden. Etwas mehr Flexibilität diesbezüglich könnte die Integration des Betriebssystems Android bringen, das mancher Hersteller in seine TVs und Peripheriegeräte integriert. Ebenfalls immer beliebter wird HbbTV - Fernseher, die diesen Standard unterstützen, können auf die Mediatheken und erweiterten Videotext entsprechend gerüsteter Fernsehsender zugreifen. Gänzlich auf Filme eingestellt sind die vielen Video-on-Demand-Services, die ebenfalls weiter ausgebaut werden. Neben Soft(ware)-Skills haben die Hersteller auch die Hardware im Fokus: So sollen leistungsfähigere Prozessoren für eine flüssigere Bedienung sorgen und den Fernseher mittelfristig zum Konkurrenten der Spielkonsole machen. Chiphersteller wie Qualcomm entwickeln bereits Chips für Smart TVs mit vier Kernen. Ebenfalls zum Greifen nahe sind neuartige, komfortable Bedienformen via Sprach- und Gestensteuerung. Die TV-Trends im Überblick:

Bildergalerie Galerie Ausblick Das sind die TV-Trends 2012

