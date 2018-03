Der Mac-Turbo: Das Angebot an Geräten für die Thunderbolt-Buchse ist in jüngster Zeit explodiert. Wir zeigen Festplatten, RAID-Systeme, Docking-Stationen, PCI-Adapter und Audio-Video-Zubehör mit Thunderbolt-Anschluss.

© Anbieter Freecom Mobile Drive MG

Mit einer Transportgeschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde ist die Thunderbolt Buchse an aktuellen Macs ein echter Renner. Zwei Jahre nach ihrer Einführung gibt es jede Menge Thunderbolt-Zubehör.

Am wichtigsten sind externe Festplatten und RAID-Systeme, die dank Thunderbolt eine extrem schnelle Datenübertragung ermöglichen. Relativ neu auf dem Markt sind Docking Stations, die über ein einziges Thunderbolt-Kabel eine Vielzahl von Schnittstellen von USB 3.0 über DVI bis zu Gigabit-Ethernet zur Verfügung stellen, speziell für portable Macs.

Vergleichtstest: SSDs für den Mac

Außerdem möchten wir Ihnen mit externen Adaptern für Erweiterungskarten nach dem PCIe-Standard ("PCI Express") sowie mit High-End-Interfaces für Audio und Video einen Einblick darin geben, was Profis mit der Thunderbolt-Schnittstelle noch so alles anfangen.

In der folgenden Galerie zeigen wir unsere Auswahl an Thunderbolt-Geräten:

Einen Dämpfer gibt es allerdings bei den externen Adapterboxen für PCIe-Karten: Die in diesem Format auch erhältlichen Grafikkarten laufen in PCIe-Adaptern bislang leider nicht - es mangelt an Treiberunterstützung. Allerdings lassen sich per Thunderbolt dennoch mehrere Monitore an einen Mac anschließen: Der Thunderbolt-Standard erlaubt es, bis zu sechs Geräte in Reihe zu schalten. Vorausgesetzt, sie haben zwei Buchsen, um das Signal durchzuschleifen.

