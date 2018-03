UMTS nutzen

Dann stecken Sie den Stick einfach in Ihren PC und sind gleich wieder online. Auch iPhone-Besitzer mit Complete M/L/XL-Tarif kommen recht kostengünstig ins Netz. Für einmalig 30 Euro gibt's von T-Mobile eine Zweit- oder Dritt-SIM-Karte, die auf Ihren Complete-Vertrag läuft und ebenfalls dessen Inklusiv-Volumen nutzt.

Mit einem UMTS-Datenstick und Ihrer Zweit-SIM-Karte kann also Ihre Familie zu Hause am Rechner surfen, während Sie unterwegs ihr iPhone nutzen. Natürlich klappt das auch mit jedem anderen Datentarif und Netzbetreiber, der Multi-SIM-Karten anbietet.

Hängen an Ihrem DSL-Anschluss mehrere Rechner, gibt's einen weiteren Trick, mit dem Sie das UMTS-Internetsignal in Ihrer Wohnung verteilen: Besitzer der FritzBox Fon WLAN 7270 können bei AVM eine Labor-Firmware herunterladen, die aus der FritzBox einen UMTS-Router macht.

Dann stecken Sie einfach Ihren UMTS-USB-Surfstick in die USB-Buchse der Fritz!Box und tippen am Rechner im Browser "fritz.box" ein. Im FritzBox-Menü wählen Sie "Einstellungen" und dann "GSM/UMTS". Dort müssen Sie nur noch die SIM-Karten-PIN des UMTS-Sticks eingeben und Ihren UMTS-Netzbetreiber auswählen und schon wählt sich die FritzBox via UMTS/HSDPA ins Internet ein.

Alle angeschlossenen PCs sind damit im Netz. Vorsicht: Alle hier beschriebenen Verfahren sollten Sie nur mit einer Flatrate oder einem guten Datentarif nutzen.

