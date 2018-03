© Unitymedia Unitymedia

Seit Juli 2012 ist der in Köln ansässige Kabelnetzbetreiber Unitymedia auch Besitzer des ehemaligen Mitbewerbers Kabel BW. Angebote und Marketing sind ein Jahr später bereits weitgehend vereinheitlicht, die Fusion der beiden Netze war zum Testzeitpunkt dagegen noch in vollem Gange. Deshalb bewerten wir sie im diesjährigen Netztest noch getrennt. Die Testergebnisse bestätigen diese Entscheidung: In der Gesamtwertung belegt das in Nordrhein-Westfalen und Hessen angebotene Netz von Unitymedia einen respektablen zweiten Platz und rangiert knapp hinter dem Testsieger Telekom, während Kabel BW nur den fünften Platz erreicht.

Sehr gute Werte erzielen die Kabelanschlüsse von Unitymedia bei Sprachverbindungen und HTTP-Downloads, wobei die Werte bei paralleler Datenlast vor allem während der Telefonate etwas einbrechen. Dennoch liegen Sprachverständlichkeit (PESQ-Wert) und Signallaufzeiten auf sehr hohem Niveau. Überwiegend zuverlässig lieferten die getesteten Anschlüsse im Testzeitraum Daten-Downloads, wobei parallele Uploads die erzielbaren Download-Geschwindigkeiten doch etwas sinken lassen.

Flotte Datenuploads

Sehr überzeugend fallen dafür die Datenraten und Reaktionszeiten bei Uploads aus - hier waren im Unitymedia-Netz zu keinem Zeitpunkt nennenswerte Engpässe zu beobachten. Auch die Reaktionszeiten auf DNS-Abfragen und HTTP-Seitenaufrufe waren durchweg vorbildlich.

Leichte Schwierigkeiten deckten die Tests bei DTMF-Übertragungen auf: Wer etwa einen Anrufbeantworter oder Voicemail-Systeme mit diesen Tonsignalen über einen Anschluss von Unitymedia bedient, sollte währenddessen lieber auf größere Daten-Downloads verzichten.

Fazit: Insgesamt sehr gut

Alles in allem erzielt Unitymedia mit seiner Performance aber verdient die Gesamtnote "Sehr gut".

