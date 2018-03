© Up to the sky

Anzeige

Energy 3.0: up to the sky Koffeinfruchtgummi

Was kommt nach Kaffee und Energydrinks? Klar, Sweets mit Koffein. Das Hamburger Startup up to the sky präsentiert mit seinen Koffeinfruchtgummis das nächste Level Wachmacher. Sozusagen Energy 3.0.

© up to the sky Sorten up to the sky

up to the sky gibt es in drei spannenden Sorten mit steigendem Koffeingehalt:

up to the sky 54: frische Matchatee-Minze-Apfel-Fruchtgummis und Koffein wie 1 Espresso

up to the sky 113: fruchtige Grapefruit-Blutorange-Ingwer-Fruchtgummis und Koffein wie 2 Espresso

up to the sky 175: feurige Cola-Chili-Satsuma-Fruchtgummis und Koffein wie 3 Espresso

© up to the sky Team up to the sky

Zwei Jahre haben die Hamburger Jan Hellich und Beatrice Frint zusammen mit Aromaexperten und hunderten Testern an den perfekten Geschmacksrichtungen entwickelt um die natürlichen Koffeinquellen wie Matcha-Tee und Kola-Nuss mit ihren einzigartigen Geschmacksnoten harmonisch mit weiteren Aromen zu verbinden.

© Up to the sky Up to the sky

up to the sky gibt es in handlichen 50-Gramm-Tütchen für 1,99€. Die fruchtigen Wachmacher werden in Deutschland produziert, sind individuell dosierbar, haben jederzeit die richtige Konsistenz und Temperatur und sind immer dabei: im Job, im Auto, beim Lernen oder unterwegs mit Freunden.

Die neueste Form Energy gibt es online und in immer mehr Stores.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.